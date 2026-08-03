Trainer-Wechsel beim Landesliga-Absteiger: Quartett übernimmt die DJK André Wagner und Laura Weidner treten nach nur zwei Spielen zurück +++ Trennung erfolgte nach intensiven Gesprächen +++ Vierer-Quartett um Martin Halbig übernimmt interimsmäßig von btfm · Heute, 10:07 Uhr · 0 Leser

Auf zwei knappe Niederlagen zum Bezirksliga-Start folgte für die DJK Dampfach am Wochenende der erste Saisonsieg. – Foto: Ryan Evans

Trainerbeben beim Landesliga-Absteiger: Die DJK Dampfach und ihr neues Trainerduo André Wagner und Laura Weidner gehen schon wieder getrennte Wege. Nach nur zwei absolvierten Pflichtspielen traten die Übungsleiter von ihren Ämtern zurück.

Wie der Verein in einem offiziellen Statement bestätigte, erfolgte die Beendigung der Zusammenarbeit nach intensiven Gesprächen zwischen der Vorstandsriege und den Trainern. „Wir danken André und Laura für ihren Einsatz in der gemeinsamen Zeit und wünschen ihnen für ihre nächsten Schritte viel Erfolg“, teilt die DJK kurz und knapp mit. Die Personalie Wagner sorgt für Aufsehen: Der 38-Jährige war erst im Sommer angetreten, um den Absteiger neu aufzustellen und galt als „absoluter Wunschtrainer.“ Nun folgte der Rückzug nach nur 180 Bezirksliga-Minuten.