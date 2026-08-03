Trainer-Wechsel beim Landesliga-Absteiger: Quartett übernimmt die DJK

Trainerbeben beim Landesliga-Absteiger: Die DJK Dampfach und ihr neues Trainerduo André Wagner und Laura Weidner gehen schon wieder getrennte Wege. Nach nur zwei absolvierten Pflichtspielen traten die Übungsleiter von ihren Ämtern zurück.
Wie der Verein in einem offiziellen Statement bestätigte, erfolgte die Beendigung der Zusammenarbeit nach intensiven Gesprächen zwischen der Vorstandsriege und den Trainern. „Wir danken André und Laura für ihren Einsatz in der gemeinsamen Zeit und wünschen ihnen für ihre nächsten Schritte viel Erfolg“, teilt die DJK kurz und knapp mit.
Die Personalie Wagner sorgt für Aufsehen: Der 38-Jährige war erst im Sommer angetreten, um den Absteiger neu aufzustellen und galt als „absoluter Wunschtrainer.“ Nun folgte der Rückzug nach nur 180 Bezirksliga-Minuten.
Wie es auf der Trainerbank dauerhaft weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Vorerst übernimmt eine Interimslösung das Ruder. Das Trainerquartett bestehend aus René Biegner, Stephan Becht, Stefan Lutz und Martin Halbig betreut vorübergehend die 1. Mannschaft. Halbig machte sich bislang vor allem bei Schweinfurt 05 und Fuchsstadt einen Namen. In Dampfach trifft er auf seinen Sohn Dominik.
„Wir müssen uns jetzt auf unsere nächsten Aufgaben konzentrieren und gehen diese erst einmal mit einer Interimslösung an. Weitere Informationen wird es dann zu gegebener Zeit geben“, so der Verein weiter. Trotz der Unruhe an der Seitenlinie feierten die Dampfacher zuletzt ihren ersten Saison-Sieg.
Gegen den FC Frankonia Thulba führte die DJK zwischenzeitlich mit 3:0 und siegte am Ende in Unterzahl mit 3:1.
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