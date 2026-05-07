Trainer von Rhenania Lohn treten zurück

Rhenania Lohn zog ihre 1. Mannschaft aus der Fußball-Kreisliga A Düren zurück. Das Team, das Tabellenletzter war und in der Rückrunde keinen Punkt holte, steht damit vorzeitig als Absteiger fest. Es ist der zweite Rhenanen-Abstieg hintereinander, nachdem es im Vorjahr von der Bezirksliga in die A-Liga ging.

Schon der Beginn der aktuellen Lohner Saison lief turbulent: Nach gebrochenen Trainer- und Spieler-Zusagen bastelten Frank Löhr, Thomas Balduin, Heinz Reiche und der Vorsitzende Nicolas Mürkens in kurzer Zeit ein Not-Team zusammen. Mürkens: „Im Verlauf der Saison kamen immer wieder erschwerende Umstände hinzu. Wegen der Personallage haben wir keine Möglichkeit mehr gesehen, in den kommenden Wochen eine spielfähige 1. Mannschaft zu stellen.“ Davon unberührt spielt die 2. Mannschaft ihre Saison in der Kreisliga C zu Ende.



Zur nächsten Spielzeit soll ein neues Team für die B-Liga gebildet werden. Frank Löhr stand als Trainer bereit. Am Sonntag erklärten Löhr und Co-Trainer Thomas Balduin aber ihren Rücktritt – wegen „unterschiedlicher Auffassungen von der künftigen Neuausrichtung“.