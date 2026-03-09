Trainer von Bezirksliga-Top-Team wechselt sofort zu den Schalke-Frauen Überraschender Wechsel im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Staffel 10 von Isaija Zecevic · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Castrop-Rauxel kämpft um den Aufstieg in die Landesliga. – Foto: Mario Sachsenweger

Trainer Tino Westphal hat sein Amt beim FC Castrop-Rauxel mit sofortiger Wirkung niedergelegt und übernimmt künftig die zweite Frauenmannschaft des FC Schalke 04.

Wie der Vorsitzende Uwe Blase des Castroper Bezirksligisten gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet, hatte der 39-Jährige den Verein um Freigabe gebeten. Westphal übernimmt bei Schalke die 2. Frauen-Mannschaft, die in der Landesliga spielt. Die Entscheidung sei bereits einige Tage vor dem jüngsten Ligaspiel gefallen. Um mögliche Unruhe vor dem wichtigen Topspiel zu vermeiden, wurde sie jedoch erst danach intern kommuniziert. Dabei hatte der FC Castrop-Rauxel am Wochenende noch einmal ein deutliches sportliches Zeichen gesetzt: Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den Aufstiegskonkurrenten SV Herbede untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen im Rennen um die Spitzenplätze. Erst im Anschluss wurde das Team über den Trainerwechsel informiert.

Der Abschied erfolgt nach Vereinsangaben ohne Streitigkeiten. Vielmehr habe der Verein Verständnis für den Schritt gezeigt. Auch persönliche Gründe spielten eine Rolle: Westphals Tochter ist im Nachwuchsbereich von Schalke aktiv, wodurch der Wechsel für den Trainer eine besondere Bedeutung habe. Westphal hatte den FC Castrop-Rauxel im Oktober 2023 übernommen. Zuvor war er mehrere Jahre bei der SG Castrop tätig gewesen und galt bei seiner Verpflichtung als Trainer, der für langfristige Entwicklung und Stabilität stehen sollte. In Castrop übernahm er eine Mannschaft mit viel Qualität – und schaffte es, diese sportlich weiterzuentwickeln.