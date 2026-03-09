Trainer von Bezirksliga-Top-Team wechselt sofort zu den Schalke-Frauen

Trainer Tino Westphal hat sein Amt beim FC Castrop-Rauxel mit sofortiger Wirkung niedergelegt und übernimmt künftig die zweite Frauenmannschaft des FC Schalke 04.
Wie der Vorsitzende Uwe Blase des Castroper Bezirksligisten gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet, hatte der 39-Jährige den Verein um Freigabe gebeten. Westphal übernimmt bei Schalke die 2. Frauen-Mannschaft, die in der Landesliga spielt. Die Entscheidung sei bereits einige Tage vor dem jüngsten Ligaspiel gefallen. Um mögliche Unruhe vor dem wichtigen Topspiel zu vermeiden, wurde sie jedoch erst danach intern kommuniziert.
Dabei hatte der FC Castrop-Rauxel am Wochenende noch einmal ein deutliches sportliches Zeichen gesetzt: Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den Aufstiegskonkurrenten SV Herbede untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen im Rennen um die Spitzenplätze. Erst im Anschluss wurde das Team über den Trainerwechsel informiert.
Der Abschied erfolgt nach Vereinsangaben ohne Streitigkeiten. Vielmehr habe der Verein Verständnis für den Schritt gezeigt. Auch persönliche Gründe spielten eine Rolle: Westphals Tochter ist im Nachwuchsbereich von Schalke aktiv, wodurch der Wechsel für den Trainer eine besondere Bedeutung habe.
Westphal hatte den FC Castrop-Rauxel im Oktober 2023 übernommen. Zuvor war er mehrere Jahre bei der SG Castrop tätig gewesen und galt bei seiner Verpflichtung als Trainer, der für langfristige Entwicklung und Stabilität stehen sollte. In Castrop übernahm er eine Mannschaft mit viel Qualität – und schaffte es, diese sportlich weiterzuentwickeln.
Besonders in Erinnerung bleibt die Bezirksliga-Saison 2024/25. Damals lieferte sich der FC ein enges Titelrennen und verpasste den direkten Aufstieg in die Landesliga nur hauchdünn. Punktgleich mit dem späteren Aufsteiger FC Altenbochum musste sich der FC schließlich in der Relegation geschlagen geben.
Auch im Pokal und bei Hallenturnieren sammelte die Mannschaft unter Westphal mehrere Finalteilnahmen. Insgesamt viermal stand der FC in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Endspielen – dreimal bei der Hallenstadtmeisterschaft sowie einmal im Kreispokal. Allerdings blieb dem Team jeweils der Titel verwehrt.
Trotz des kurzfristigen Trainerwechsels sieht sich der Verein weiterhin gut aufgestellt. Das bisherige Trainerteam bleibt größtenteils zusammen: Bastian Niebert und Zouhair Allali, die bereits zuvor eng mit Westphal zusammengearbeitet haben, übernehmen nun gemeinsam die Verantwortung an der Seitenlinie.
Für den FC Castrop-Rauxel gilt es nun, die erfolgreiche Saison auch ohne den bisherigen Cheftrainer fortzusetzen. Die Ausgangsposition im Aufstiegsrennen bleibt vielversprechend – und die Mannschaft hat zuletzt gezeigt, dass sie sportlich stabil ist. Für Tino Westphal beginnt derweil auf Schalke ein neues Kapitel im Frauenfußball…