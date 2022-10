Trainer verstorben, Polizei-Einsatz & ein Rassismus-Eklat Der Amateurfußball trauert um David Zundler, die Polizei in Duisburg ermittelt nach einem Kreisliga-Spiel, der BVB muss sich mit einem Rassismus-Eklat auseinandersetzen und in Remscheid gibt es zu wenige Schiedsrichter.

