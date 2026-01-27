Trainer verlängert und spannender Budenzauber

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wie bereits berichtet, wurden die Verträge der Trainer und des Co-Trainers verlängert. Damit soll der eingeschlagene Weg konsequent und gemeinschaftlich fortgesetzt werden. In der Vergangenheit haben die Trainer mehrfach bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen erfolgreich arbeiten und der Mannschaft Stabilität geben können.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spvgg Gröningen-Satteldorf

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

𝐀𝐮𝐜𝐡 𝐛𝐞𝐢 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐠𝐢𝐛𝐭 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨ß𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧!

Drei unserer Youngstars, die sich in den vergangenen Jahren mit viel Herz, Einsatz und Leidenschaft zu festen Säulen der Mannschaft entwickelt haben, werden auch in der kommenden Saison das blau-weiße Trikot tragen.

Alle drei kommen aus unserer eigenen Jugend und sind mit ihren 23 Jahren aus dem Team längst nicht mehr wegzudenken – ein starkes Zeichen für Vereinstreue und erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Wir sind unglaublich stolz auf euch und freuen uns riesig, dass ihr weiterhin Teil unserer Mannschaft bleibt! Für die kommende Saison wünschen wir euch von Herzen viel Erfolg, starke Spiele und vor allem eine verletzungsfreie Zeit!

Fußballbezirk Alb

Diese Informationen teilt der Bezirk mit:

Budenzauber in der Oskar-Kalbfell-Halle



Bezirkshallenmeisterschaften der Frauen



Am Samstag den 31.01.2026 ist Frauenpower in Reutlingen angesagt. Ab 10:30 Uhr treffen sich 12 Frauen-Fußball-Teams aus dem Bezirk Alb um den Hallenbezirksmeister auszuspielen. Gespielt wird 1x10 Min. in drei Vierer Gruppen. Die drei ersten Teams jeder Gruppe spielen die Zwischenrunden aus. Für den Sieger gibt es einen Pokal und den Bezirkssieger Wimpel.

