Trainer verlängert nicht in der Kreisliga, neuer Co-Trainer

Markus Fickeisen wechselt zum FVN! Wir freuen uns, Euch heute mit Markus Fickeisen den nächsten Neuzugang vorstellen zu dürfen. Markus wechselt vom TSV Wolfschlugen zum FVN. Der 24-jährige Stümer erzielte für den Kreisligisten TSV Wolfschlugen in den letzten 3 Saisons 75 Tore in 66 Spielen. Markus ist beim FVN kein Unbekannter, er spielte bereits in der Jugend am Fleinsbach. Wir freuen uns, dass Markus wieder für uns auf Torejagd geht und sind froh, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen zurück beim FVN!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

VfL Pfullingen II (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

U23-Trainer Benjamin Hübner freut sich über einen Mann an seiner Seite! Dennis Zipperle wird in der kommenden Saison Co-Trainer unseres Bezirksligateams. Der 32-Jährige kommt vom TSV Sondelfingen, wo er viele Jahre Spieler und Trainer war, zuletzt Co-Trainer des A-Ligateams bei Chefcoach Philipp Staneker. Dennis Zipperle: „Nach nun 17 Jahren in Sondelfingen freue ich mich auf eine neue Herausforderung mit einem neuen Team. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese talentierte Truppe zusammen mit Benny weiterzuentwickeln.“ Spielleiter Patrick Weiland: „Nach langer und bedachter Suche sind wir sehr froh darüber, den Trainerstab mit einem passenden Profil erweitern zu können. Dank Dennis‘ Bereitschaft und der Unterstützung des Vereins, diese Rolle für die U23 überhaupt zu ermöglichen, heben wir die Qualität im sportlichen Betrieb. Der unverkennbare persönliche Antrieb von Dennis schafft in der Konstellation mit Benny ganz neue Möglichkeiten für die nächste Saison. Wir freuen uns sehr über Dennis.“

SV Ebersbach (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

David Brodbeck wechselt zum SV Ebersbach - Zur kommenden Saison verstärkt ein ambitionierter Nachwuchstorwart das Team des SV Ebersbach: Der 18-jährige David Brodbeck kommt aus der A-Jugend des VfL Kirchheim/Teck und bringt jede Menge Potenzial mit. Geboren in den Niederlanden, begann David seine fußballerische Reise bei den Bambinis der Singapur Bears, ehe er über den TSGV Oberlenningen ( F-Junioren) den Sprung in eine der renommiertesten Talentschmieden Deutschlands zum VfB Stuttgart schaffte. Für die "Jungen Wilden" spielte unsere neue Nummer 28 bis zur U13. Beim VfB erhielt er eine fundierte fußballerische Ausbildung, die ihn sportlich wie persönlich entscheidend geprägt hat. Seine Verbundenheit zum VfB ist geblieben: Der Traditionsverein aus Cannstatt ist bis heute sein absoluter Lieblingsverein. Nach weiteren Stationen beim TSV Weilheim/Teck (U14–U17) und zuletzt beim VfL Kirchheim/Teck (U18–U19) freut sich David nun auf die nächste Etappe seiner Entwicklung beim SV Ebersbach. Neben dem Fußball ist David ein aktiver und lebensfroher Typ. Er liebt den Sport, geht gerne auf Reisen und unternimmt gerne was mit Freunden. Sportlicher Leiter Johannes Scherr: „Mit David begrüßen wir einen äußerst ehrgeizigen und lernwilligen Torspieler beim SV Ebersbach, der eine hervorragende fußballerische Ausbildung durchlaufen hat. Besonders in den direkten Duellen gegen die U19 des VfL Kirchheim ist mir seine Qualität sofort aufgefallen seine Präsenz, sein Stellungsspiel und seine Ruhe am Ball haben mich überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg beim SV Ebersbach begeistern konnten.“ David Brodbeck: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SV Ebersbach. Für mich ist es der nächste Schritt, um mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft mit starken Leistungen im Tor zu helfen. Ich bin hochmotiviert, mein Bestes zu geben und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Sportfreunde Stuttgart (Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Fabio Criscuolo verlässt die Waldau. Dass die Sportfreunde mit Ihrem Trainer verlängern wollten ist kein Geheimnis. Intensiv waren die Gespräche zwischen den Sportfreunden und Fabio Criscuolo, am Ende hat sich der Trainer entschieden das unterschriftsreife Arbeitspapier nicht zu verlängern, wohin es ihn zieht ist bis dato nicht bekannt. Fabio Criscuolo : "Ich möchte mich von Herzen bei allen Fans, Spielern und Funktionären der Sportfreunde für zwei großartige Jahre bedanken. Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen – vor allem die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den Funktionären hat diesen Schritt besonders schwer gemacht. Nach reiflicher Überlegung über mehrere Wochen steht nun fest: Am Wochenende werde ich mein letztes Spiel für die Sportfreunde bestreiten – vielleicht sogar nochmal selbst auf dem Platz stehen. Ein letztes Tor für diesen Verein wäre ein perfekter Abschluss, bevor für mich ein neuer Abschnitt beginnt.". (lacht) Reinhard Bohne: "Es ist uns leider nicht gelungen Fabio für eine weitere Saison an uns zu binden. Wir wären gerne den Weg mit ihm weitergegangen. Am Ende müssen wir aber die Entscheidung akzeptieren. Es gilt jetzt einfach nur Danke zu sagen für zwei tolle Jahre als Trainer, Mensch und besten Tunnler im Eckle. Daher wünschen wir ihm auch nur das Beste für seine weitere Trainerlaufbahn. An alle Grün-Weißen da draußen: Wir sind auf alles vorbereitet und haben natürlich bereits einen Trainer für die Saison, den wir baldmöglichst präsentieren werden. Seid gespannt!".

