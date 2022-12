Trainer verlängert bis 2025

Seit 2019 steht Marius Frerich regelmäßig an der Seitenlinie des Eichenlaubstadions und wird dort auch in den kommenden zwei Spielzeiten zu sehen sein. Der BV Clusorth-Bramhar und der Coach einigten sich schnell auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2025.

Auch die Mannschaft hat bereits zum Großteil für die neue Spielzeit die Zusage gegeben. Ein Spieler wird aus persönlichen Gründen etwas kürzer treten und auf die Zusage eines Spielers wird noch gewartet. Alle anderen bleiben aber sicher an Bord. Ein sehr gutes Zeichen.

Damit wird der Grundstein für die Fortsetzung der positiven Entwicklung der Mannschaft gelegt. Die derzeitige Saison ist bereits die vierte, in der Mannschaft und Trainer zusammenarbeiten. Nachdem die ersten beiden aus Pandemiegründen abgebrochen werden mussten, war die letzte Saison die erste, die unter dem Trainer beendet werden konnte. Am Ende stand die beste Punkteausbeute seit 2003 und damit ein für alle Seiten zufriedenstellendes Ergebnis. Der aktuelle sechste Tabellenplatz bestätigt die letztjährige Saison und Entwicklung der Mannschaft.

"Wir sind froh, mit Marius verlängern zu können. Bereits nach dem ersten Gespräch, was wir miteinander hatten, waren wir sofort überzeugt davon, gleich um zwei Jahre zu verlängern. Dadurch, dass auch fast das komplette Team eine Zusage für die nächste Saison gegeben hat, ist also der Grundstein für eine noch erfolgreichere Zukunft gelegt."

Und der Coach Marius Frerich: „Danke an den Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Arbeit mit der Mannschaft macht enorm viel Spaß. Dabei hat das Team auf vielen Ebenen eine richtig gute und ausgeglichene Mischung. Wir haben von jungen bis sehr erfahrenen Spielern alles dabei und sind in allen Mannschaftsteilen mehrfach besetzt. Dazu haben wir meiner Meinung nach die richtige Mischung zwischen ernsthafter Trainingsarbeit und Spaß am Spiel gefunden.

Ich freue mich auf die nächsten Aufgaben hier."