Trainer verlängern beim Bezirksligisten und in der Kreisliga

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FV Plochingen

Beim FV Plochingen herrscht Klarheit auf der Trainerbank: Denis Egger und Calvin Bilalovic haben für die Saison 2026/27 verlängert. Das bewährte Duo bleibt damit an der Seitenlinie und setzt den gemeinsamen Weg fort. Der Verein freut sich, weiterhin auf beide setzen zu können.

TSV Grünbühl

Der TSV Grünbühl setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität: Pünktlich zum Rückrundenstart verlängert das Trainertrio Pascal Hemmerich, Mustafa Zivali und Aldo Di Stefano. Gemeinsam stehen sie für den erfolgreichen Weg der aktuellen Tabellenführung. Hemmerich bringt taktische Klarheit und Erfahrung ein, Di Stefano entwickelt Spieler mit viel Fachwissen weiter, während Zivali mit Leidenschaft und Teamgeist die Kabine prägt. Für die Vereinsführung ist das Trio ein Glücksfall – sportlich wie menschlich. Die Verlängerung unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Grünbühl geht geschlossen in die Zukunft.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegung in der Kreisliga B3: SC Urbach II – SG Schorndorf II, bisher: 03.05.2026, neu: 07.05.2026, 20:00 Uhr

sowie bei den Frauen:

Bezirksliga:

Spvgg Rommelshausen – SGM VfR Birkmannsweiler/SSV Steinach: 01.03.2026, bisher: 11:00 Uhr, neu: 10.30 Uhr

Spvgg Rommelshausen – SV Hegnach II, 03.05.2026, bisher: 10:30 Uhr, neu: 12:30 Uhr

