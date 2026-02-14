Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Trainer verlängern beim Bezirksligisten und in der Kreisliga
Beim FV Plochingen herrscht Klarheit auf der Trainerbank: Denis Egger und Calvin Bilalovic haben für die Saison 2026/27 verlängert. Das bewährte Duo bleibt damit an der Seitenlinie und setzt den gemeinsamen Weg fort. Der Verein freut sich, weiterhin auf beide setzen zu können.
Der TSV Grünbühl setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität: Pünktlich zum Rückrundenstart verlängert das Trainertrio Pascal Hemmerich, Mustafa Zivali und Aldo Di Stefano. Gemeinsam stehen sie für den erfolgreichen Weg der aktuellen Tabellenführung. Hemmerich bringt taktische Klarheit und Erfahrung ein, Di Stefano entwickelt Spieler mit viel Fachwissen weiter, während Zivali mit Leidenschaft und Teamgeist die Kabine prägt. Für die Vereinsführung ist das Trio ein Glücksfall – sportlich wie menschlich. Die Verlängerung unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Grünbühl geht geschlossen in die Zukunft.