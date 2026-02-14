Trainer verlängern beim Bezirksligisten und in der Kreisliga

Der TSV Grünbühl setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität: Pünktlich zum Rückrundenstart verlängert das Trainertrio Pascal Hemmerich, Mustafa Zivali und Aldo Di Stefano. Gemeinsam stehen sie für den erfolgreichen Weg der aktuellen Tabellenführung. Hemmerich bringt taktische Klarheit und Erfahrung ein, Di Stefano entwickelt Spieler mit viel Fachwissen weiter, während Zivali mit Leidenschaft und Teamgeist die Kabine prägt. Für die Vereinsführung ist das Trio ein Glücksfall – sportlich wie menschlich. Die Verlängerung unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Grünbühl geht geschlossen in die Zukunft.