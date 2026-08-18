Trainer-Urgestein Slowik (70) sucht eine neue Aufgabe Zwei Jahre ohne Trainerjob von Thomas Benedikt · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser

Uwe Slowik, SV Kottgeisering. – Foto: Dieter Metzler

Der Gernlindner hat seine Trainerlizenz bis 2029 verlängert. In 25 Jahren führte er mehrere Clubs zur Meisterschaft in der A-, B- und C-Klasse.

Zwei Jahre ohne Trainerjob – für Uwe Slowik war das eine ungewohnte Situation. Nun will das Gernlindner Trainer-Urgestein zurück an die Seitenlinie. Seine B-Lizenz hat der 70-Jährige gerade bis 2029 verlängert, jetzt sucht er eine neue Aufgabe. Bei der Spielklasse ist Slowik dabei nicht wählerisch. „Ich bin für alles offen. Der Verein muss einfach stimmen.“ Gerade Clubs aus den sogenannten Buchstabenligen dürften bei diesem Namen hellhörig werden. Slowik hat sich in seiner rund 25-jährigen Trainerkarriere den Ruf als Meistertrainer in der A-, B- und C-Klasse erarbeitet und gleich mehrere Vereine zum Titel geführt. Zuletzt gelang ihm das mit dem SV Kottgeisering, den er in der Saison 2017/18 zur Meisterschaft in der B-Klasse coachte.

Zwar ging es für den Verein in der folgenden Spielzeit wieder eine Liga hinunter. Slowik blieb Kottgeisering trotzdem bis 2024 treu, ehe er sein Amt aus eigenem Antrieb abgab. „Nach so vielen Jahren muss ein frischer Wind rein“, erklärte er damals. Ein anschließendes Engagement beim SV Puch endete dagegen schnell. Ganz ohne Fußball ging es für Slowik seitdem aber nicht. In Maisach baut er ein Projekt auf, das Kindern auch außerhalb einer Mannschaft regelmäßiges Fußballtraining ermöglichen soll. Zudem half er bei Jugendsichtungstrainings des Bayerischen Fußball-Verbandes mit. Und für das Tagblatt schreibt er regelmäßig Spielberichte von der Kreisklasse abwärts.