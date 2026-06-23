Trainer-Urgestein der Oberliga Niederrhein verlängert seinen Vertrag Für Salah El Halimi beginnt in wenigen Tagen sein zwölftes Jahr als Cheftrainer der Sportfreunde Baumberg. von Marcel Eichholz · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Salah El Halimi bleibt den Sportfreunden Baumberg weiter treu. – Foto: Markus Becker

Salah El Halimi ist bei den Sportfreunden Baumberg nicht wegzudenken. Zunächst als Spieler aktiv, interessierte er sich auch zunehmend für den Trainerposten und war zum Ende seiner aktiven Karriere nicht nur Spieler in der zweiten Mannschaft, sondern auch schon Co-Trainer des Oberliga-Teams. Zur folgenden Spielzeit übernahm er die erste Mannschaft in Hauptverantwortung und steht seitdem ununterbrochen an der Seitenlinie der Sportfreunde.

Die Sportfreunde Baumberg ohne Salah El Halimi? Daran werden sich nur noch die Älteren erinnern. Seit 2014 ist er Trainer des Oberligisten - und er wird es auch bleiben. Wie der Verein mitteilt, haben El Halimi und das gesamte Trainerteam ihre Verträge verlängert. El Halimi wird weiterhin gemeinsam mit seinen Co-Trainern Mo Rifi und Mesut Cömez die sportliche Verantwortung tragen. Auch Athletiktrainer Sebastian Handke bleibt dem Verein erhalten. Damit setzten die Sportfreunde weiter auf Kontinuität und honorieren die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. El Halimi formte die Baumberger in den zurückliegenden Jahren zu einer Spitzenmannschaft der Oberliga. Einstellige Tabellenplätze waren an der Tagesordnung, der Höhepunkt sicherlich der Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2023/24. Auch vielerlei Gründen verzichtete der Verein damals auf den Aufstieg in die Regionalliga West und hatte in der nächsten Saison mit den Folgen eines größeren Umbruchs zu kämpfen. Zuletzt beendeten die SFB die Spielzeit auf Rang neun.

Großes Vertrauen in El Halimi "Ich freue mich sehr, dass das erfolgreiche Trainerteam seine Arbeit bei den Sportfreunden Baumberg fortsetzen wird. Salah geht – mit einer kurzen Unterbrechung – in seine 12. Saison als Cheftrainer. Wir waren in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich, unter anderem mit dem Erreichen des DFB-Pokals und der Meisterschaft in der Oberliga. Salah passt zu den Sportfreunden, wie die Sportfreunde Baumberg zu Salah passen. Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen erlebt. Wir sind eine Familie, die auch dann zusammenhält, wenn es einmal nicht so gut läuft. Der Erfolg gibt uns Recht“, sagt der 1. Vorsitzende Jürgen Schick in den Vereinsmedien. Besonders wichtig ist dem Verein, zu betonen, wie groß das Vertrauen in Halimi ist. "Nach zwei Spielzeiten als Co-Trainer übernahm er 2014 die Verantwortung als Cheftrainer und steht seitdem an der Seitenlinie der Sportfreunde Baumberg. Eine derart lange Amtszeit bei einem einzigen Klub ist im heutigen Fußball selten geworden. Sie unterstreicht nicht nur das große Vertrauen, das die Sportfreunde Baumberg ihrem Trainer entgegenbringen, sondern auch die enge Verbundenheit von Salah El Halimi mit dem Verein. Kaum jemand verkörpert die Sportfreunde Baumberg so sehr wie er – und umgekehrt", heißt es von Vereinsseite.