Trainer Unrecht bei A-Klassist gefeuert: „Feige und respektlos" Mangelhafte Kommunikation im Hintergrund von Benedikt Hub · Heute, 08:23 Uhr · 0 Leser

Er ist der Neue an der Seitenlinie beim TSV Irschenberg: Josef Sontheim. – Foto: FuPa

Der Vorstand entscheidet über den Kopf des Spartenleiters hinweg. Auch der entlassene Coach kritisiert die Kommunikation scharf.

Der TSV Irschenberg hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Mike Unrecht getrennt. Mit zwölf Punkten aus 13 Spielen stehen die Irschenberger zur Winterpause auf dem achten Rang – zu wenig für die Vereinsführung, die nach zwei Jahren die Reißleine zieht. „Nach langen Überlegungen und Diskussionen mit weiteren Verantwortlichen aus dem Vorstand sind wir zum Schluss gekommen, dass wir für die anstehenden Aufgaben einen anderen Trainertyp möchten“, erklärt Vorsitzender Michael Radzynski. In den nächsten Monaten müsse man einige Jugendspieler in den Männerfußball führen, was mit einem anderen Trainer besser funktioniere.

Sontheim übernimmt bis zum Saisonende Kurios ist, dass der Vorstand die Entscheidungskraft über einen Trainerwechsel dem aktiven Spartenleiter abnahm und diesem lediglich den Beschluss mitteilte. „Ich war als Spartenleiter leider nicht eingebunden und glaube, dass mehr Offenheit mir gegenüber gutgetan hätte“, hadert Abteilungsleiter Lorenz Juffinger, dem selbst der Abtritt von seinem Posten nahegelegt wurde. „So ein Umgang darf sich im Sinne des Vereins nicht wiederholen“, kritisiert Juffinger. Trotz der unrühmlichen Kommunikation wolle er seinen Nachfolger in vollem Umfang unterstützen. Auch Ex-Trainer Unrecht ist mit dem Ablauf seiner Trennung unzufrieden. „Wie in Irschenberg im Hintergrund gearbeitet wird – ohne Kommunikation – ist nur feige und respektlos“, bedauert Unrecht, der die Führungsriege hart ins Gericht nimmt. „Ich bin jemand, der eine ehrliche Kommunikation als Basis für eine gute Zusammenarbeit möchte“, sagt der ehemalige Übungsleiter, der die Saison gerne in Irschenberg beendet hätte. Er sei nun für ein neues Engagement offen und kehrt dem TSV den Rücken.