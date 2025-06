Der KSV Prignitz hat die Kreisliga 1 Prignitz/Ruppin mit einer überragenden Bilanz als Aufsteiger dominiert und sich den Meistertitel gesichert. In 18 Spielen holte das Team 47 Punkte und stellte mit 84 Treffern die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Sturm darf nun in der kommenden Saison in der höheren Spielklasse antreten – und hat vorher noch ein besonderes Jubiläum zu feiern.

Feiern bis in den Morgen

„Ja haben wir“, antwortet Trainer Sebastian Sturm auf die Frage von FuPa nach der Meisterfeier. „Trainer und Torschützenkönig verließen die Sportanlage als letzte im Hellen.“ Ein würdiger Abschluss für eine beeindruckende Saison.

Klares Ziel, klar erreicht

An eine solch dominante Spielzeit glaubte das Team früh – und arbeitete gezielt auf den Titel hin. „Das Saisonziel war Aufstieg“, so Sturm. Dass es am Ende gelang, lag aus seiner Sicht nicht an individueller Klasse allein, sondern am geschlossenen Auftreten seiner Mannschaft.

Gemeinschaft als Erfolgsrezept

„Die mannschaftliche Geschlossenheit und die Bereitschaft sich durchzusetzen“ – diese beiden Punkte waren laut dem Trainer entscheidend für den Erfolg. Es war die Kombination aus harter Arbeit und innerem Zusammenhalt, die den KSV an die Spitze führte.

Das Team als Fundament des Erfolgs

„Die Mannschaft arbeitet und spielt als Verbund, was es einzelnen möglich macht, hervorzustechen und zu glänzen.“ Dieses Gleichgewicht zwischen Kollektiv und individueller Entfaltung war in nahezu jeder Partie der abgelaufenen Saison spürbar. Spieler ragten heraus – weil das Team ihnen dafür den Raum bot.

Abschlussfahrt? Jubiläumsfest statt Mallorca

Statt einer klassischen Mannschaftsfahrt steht beim KSV ein echtes Highlight auf dem Programm: „Wir begehen am 26.7.2025 unser zehnjähriges Jubiläum als Verein mit einem Spiel gegen die Traditionsmannschaft von Union Berlin und einem großen Fest in Perleberg“, verrät Sturm.

Ja zum Aufstieg – und der Kader bleibt im Fokus

„Ja“, antwortet Sturm knapp auf die Frage, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird – selbstverständlich wird der Verein in der neuen Spielklasse antreten. Für die Herausforderung setzt er auf Bewährtes: „Wie bei jedem Aufsteiger hat die Aufstiegsmannschaft mein vollstes Vertrauen und trotzdem schaut man in jedem Mannschaftsteil nach Verstärkungen.“

Ziel: Einstelliger Tabellenplatz

Für die erste Saison nach dem Aufstieg bleibt der KSV Prignitz bodenständig, aber ambitioniert: „Einstelliger Tabellenplatz“, nennt Sebastian Sturm als Ziel für die Spielzeit 2025/2026.

Mit der Kombination aus mannschaftlicher Geschlossenheit, klarer Zielsetzung und dem Willen zur Weiterentwicklung hat der KSV Prignitz gezeigt, was im Amateurfußball möglich ist. Nun wartet einen neue Liga – und vorher das große Jubiläum.