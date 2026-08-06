Trainer und Top-Torjäger weg: Große Probleme bei Fatihspor Mülheim

Fatihspor Mülheim spielt die erste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte. – Foto: Roberto Parolari

In den Reihen von Fatihspor Mülheim herrscht kurz vor dem Start in die Bezirksliga offenbar große Unruhe. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonauftakt verliert der Aufsteiger nicht nur seine beiden erfolgreichsten Torjäger der Vorsaison, sondern muss auch auf der Trainerposition erneut nach einer Lösung suchen.

Trainer tritt schon vor dem ersten Pflichtspiel zurück

"Der Verein möchte eine Mannschaft, die in der Gruppe im Mittelfeld spielen kann – den Schuh ziehe ich mir nicht an“, sagte Eser Ucak gegenüber der WAZ. Dabei war der Trainer erst zur neuen Saison verpflichtet worden. Aus seiner Sicht seien vereinsseitige Zusagen nicht eingehalten worden, weshalb die Zusammenarbeit noch vor dem ersten Pflichtspiel endet. "Mit dem Team kann man sich vielleicht retten, wenn sich keiner verletzt“, erklärte Ucak.

Die jüngsten personellen Entwicklungen dürften den scheidenden Trainer in seiner Einschätzung zusätzlich bestärken. Mit Mervan Aydin, der sich Fatihspor Essen anschließt, verliert der Aufsteiger einen der größten Leistungsträger aus der Vorsaison. Noch schwerer wiegt der Abgang von Top-Torjäger Anil Yildirim, der in der vergangenen Saison 45 Treffer erzielte und ebenfalls nicht mehr zum Kader gehört. Nach der FuPa-Datenbank haben außerdem Mouhamed Aziz Ayari und Muhammed Demiral (beide Ziel unbekannt) sowie Tunahan Askar (Alemannia Essen) den Verein in den vergangenen Tagen verlassen.