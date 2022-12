Trainer und Spieler im Wechselfieber: Oberweikertshofen schnappt sich 1860-Talent Neue Coaches bei Eichenau und Moorenweis

Von wegen besinnliche Zeit. Zwei Trainerwechsel, eine Vertragsverlängerung und ein Neuzugang sorgen für Leben im Brucker Landkreis-Fußball.

Landkreis – Das Personalkarussell dreht sich immer schneller. Vor allem auf den Trainerposten hat sich einiges getan. Bei der Weihnachstfeier des A-Klassisten SV Adelshofen haben SVA-Präsident Klaus Trinkl und Abteilungsleiter Michael Rösler die Vertragsverlängerung mit Spielertrainer Denis Teschke bekannt gegeben. Teschke erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Zwei Trainer müssen aus privaten Gründen aufhören

Beim Kreisligisten FC Eichenau bedauert man hingegen, dass der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Willi Kalichman aus gesundheitliche Gründen um Vertragsauflösung bat. Der Verein kam der Bitte nach und wünschte Kalichman alles Gute. Mit dem 48-jährigen Markus Wex kehrt nun ein Eichenauer „Urgestein“ zum Kreisligisten zurück. „Wir freuen uns, dass Markus kurzfristig eingesprungen ist“, sagt Eichenaus Technischer Leiter Simon Skafar. Er habe selbst noch mit Wex als Spielertrainer um die Jahrtausendwende in einer Mannschaft zusammen gespielt. Über die Stationen SC Maisach, FC Emmering, SV Althegnenberg geht es für Wex nun wieder zurück nach Eichenau, wo er auch seinen Sohn Marco trainieren wird.

Und auch beim TSV Moorenweis, dem Tabellenführer in der Kreisklasse, gab es in der Winterpause einen Trainerwechsel. Schon unter der Saison musste Co-Trainer Markus Kreitner häufig für Cheftrainer Sascha Stensinski einspringen. Stensinski hat zu Beginn der Winterpause mitgeteilt, dass ihm die Zeit fehlt, um den Trainerjob weiter auszuüben. „Das hat nichts mit sportlichen Gründen zu tun, sondern einzig mit persönlichen“, sagt Stensinski. Weil Co-Trainer Kreitner noch weiter Erfahrungen im Herrenbereich sammeln möchte, reaktivierte der TSV einen alten Bekannten: Branko Marcetic. Kreitner wird weiter als Co-Trainer fungieren. Für den ehrgeizigen Marcetic kommt nur der Aufstieg in Frage. Der 48-Jährige machte deutlich, dass alle mitziehen müssen. „Wenn die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig lässt, dann kann sich der Verein gleich wieder einen neuen Trainer suchen“, sagt Marcetic.

Moritz Leibelt unterschreibt bis 2025 bei Landesliga-Dorfclub

Auch beim Landeslisten SC Oberweikertshofen drehte sich das Personal-Karussell – allerdings bei den Spielern. Osman Yontar wechselte zum Münchner Kreisligavierten FC Fürstenried. Im Gegenzug verstärkte sich Oberweikertshofen mit dem 22-jährigen Moritz Leibelt vom Bayernligisten TSV 1860 München II. „Nach Tizian Hampel, der vom Ligakonkurrenten Kaufering kam, haben wir einen weiteren Spieler aus der Region verpflichtet, sagt der Sportliche Leiter Uli Bergmann. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem jungen Spieler.“

Leibelt, der seine Jugendausbildung bei der SpVgg Unterhaching absolviert hat – er spielte dort in der B- und A-Jugend-Bundesliga – blickt inzwischen auf 45 Spiele in der Bayernliga zurück. „Moritz kann sowohl als Sechser als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden“, so Bergmann. Der Spieler wohnt in Merching, gerade einmal 17 Kilometer von Oberweikertshofen entfernt und hat vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. (Dieter Metzler)