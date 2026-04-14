Trainer und Landesligist trennen sich nach der Saison

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Kaisersbach

Beim SV Kaisersbach endet in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, nach dieser Saison die Zusammenarbeit mit Trainer Alexios Asteris. Verein und Coach werden künftig getrennte Wege gehen, womit in sportlich herausfordernder Lage eine weitere wichtige Veränderung ansteht.

Der Klub verbindet diesen Schritt ausdrücklich mit Dankbarkeit. Alexios Asteris habe den SV Kaisersbach in den vergangenen Jahren mit Engagement, Leidenschaft und großem Einsatz begleitet, heißt es aus dem Verein. Solche Abschiede tragen im Amateurfußball stets auch die Spuren gemeinsamer Arbeit, gemeinsamer Hoffnungen und intensiver Wochen an der Seitenlinie. Umso mehr bemüht man sich in Kaisersbach um einen würdigen Ton zum Ende dieser Zusammenarbeit. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg gibt der Verein dem scheidenden Trainer deshalb die besten Wünsche mit.