Trainer und Landesligist trennen sich nach der Saison

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim SV Kaisersbach endet in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, nach dieser Saison die Zusammenarbeit mit Trainer Alexios Asteris. Verein und Coach werden künftig getrennte Wege gehen, womit in sportlich herausfordernder Lage eine weitere wichtige Veränderung ansteht.
Der Klub verbindet diesen Schritt ausdrücklich mit Dankbarkeit. Alexios Asteris habe den SV Kaisersbach in den vergangenen Jahren mit Engagement, Leidenschaft und großem Einsatz begleitet, heißt es aus dem Verein. Solche Abschiede tragen im Amateurfußball stets auch die Spuren gemeinsamer Arbeit, gemeinsamer Hoffnungen und intensiver Wochen an der Seitenlinie. Umso mehr bemüht man sich in Kaisersbach um einen würdigen Ton zum Ende dieser Zusammenarbeit. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg gibt der Verein dem scheidenden Trainer deshalb die besten Wünsche mit.
+++
+++
Die SG Schorndorf II setzt in der Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall weiter auf Kontinuität und Entwicklung. Mit Julian Bergen, Erik Bürkle und Rudi Baiturin bleiben der Mannschaft drei Spieler erhalten, die auf unterschiedliche Weise Gewicht für das Gefüge des Teams besitzen.
Julian Bergen hat als Eigengewächs in den vergangenen Monaten einen deutlichen Entwicklungsschritt genommen und ist aus der Mittelfeldzentrale der zweiten Mannschaft kaum mehr wegzudenken. Zugleich rückt er bereits ins Blickfeld der Landesligamannschaft. Erik Bürkle bleibt ebenfalls an Bord und soll, sobald seine Rückenprobleme überwunden sind, mit Tempo und Willenskraft wieder wichtige Impulse setzen. Auch Rudi Baiturin bleibt der SG treu. Auf beiden Außenbahnen einsetzbar, gilt er trotz aktueller Verletzung als unumstrittener Führungsspieler dieses jungen Teams.
+++
+++