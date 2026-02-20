Trainer und Landesliga-Aufsteiger trennen sich im Sommer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSC Tübingen stellt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, die Weichen für den Sommer: Cheftrainer Steve Trevallion und der Verein trennen sich zum Saisonende. Die Entscheidung fiel nach offenen, respektvollen Gesprächen – und soll bereits vor der entscheidenden Saisonphase für Klarheit und Planungssicherheit sorgen.

Beim SSC Tübingen endet am Saisonende eine dreieinhalbjährige Zusammenarbeit: Cheftrainer Steve Trevallion und der Klub gehen künftig getrennte Wege. Die Neubesetzung der Trainerposition wurde laut Verein in offenen und respektvollen Gesprächen beschlossen. Vor allem der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Noch vor Beginn der entscheidenden Wochen will der SSC „Klarheit“ schaffen, um mit voller Konzentration in die Rückrunde zu gehen.

Trevallion übernahm die Mannschaft in einer sportlich anspruchsvollen Phase. Nach einem Abstieg ging es nicht allein darum, Ergebnisse zu stabilisieren, sondern nach einer lange gewachsenen sportlichen Ära auch eine neue Orientierung zu finden. Der SSC betont, dass diese Ausgangslage Fingerspitzengefühl, Klarheit und Führungsstärke verlangte – Eigenschaften, die Trevallion in dieser Zeit eingebracht habe. Unter seiner Leitung entwickelte sich ein Kader weiter, der gezielt durch Talente ergänzt wurde: Spieler aus der eigenen Struktur schafften den Sprung in die erste Mannschaft, zugleich kamen Akteure von außen hinzu. Die Mischung aus Erfahrung, Identifikation und neuer Energie präge das Team bis heute.