Trainer und Kapitän bleiben

– Foto: Tobias Beckmann

Der FSV Bergshausen hat zwei wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Wie der A-Ligist in seinen sozialen Medien mitteilte, bleiben Trainer Özay Yildiz und Kapitän Lukas Neudert dem Verein auch in der Spielzeit 2026/27 erhalten.

Damit setzt der Traditionsverein aus Bergshausen auf Kontinuität an zentralen Stellen. Yildiz, der den FSV als Trainer verantwortet, soll den eingeschlagenen Weg auch in der neuen Saison fortführen. An seiner Seite bleibt mit Lukas Neudert der Kapitän der Mannschaft, der auf dem Platz weiterhin eine tragende Rolle einnehmen wird.

In der Mitteilung des Vereins ist von einem „weiteren gemeinsamen Jahr voller Leidenschaft, Teamgeist und Einsatz auf und neben dem Platz“ die Rede. Die Entscheidung dürfte im Umfeld des FSV als wichtiges Signal verstanden werden: Bergshausen kann die Planungen für die kommende Runde mit klaren Verhältnissen auf zwei Schlüsselpositionen angehen.