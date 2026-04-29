Trainer und Betreuerteam sagen zu von Felix Thorhauer · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

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Die SGO stellt auch für die 2. Mannschaft die Weichen für die Saison 26/27 (Bericht Kai Mucke) Nachdem bereits für die 1. Mannschaft die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainerteam auch für die Saison 26/27 klar gemacht wurde, konnten jetzt auch die Weichen für eine erfolgreiche Arbeit in der 2. Mannschaft gestellt werden.

Mit Lars Mucke als Trainer und Tobias Hampe als spielendem Trainerpart soll die erfolgreiche Arbeit der Saison 25/26 fortgesetzt werden. Mit Tobias Hampe ist es gelungen ein Eigengewächs ins Trainerteam zu holen. Er hat bereits erfolgreich als Jugendtrainer unter anderem die C-Junioren in der Verbandsliga Süd trainiert und trägt die „SGO-DNA“ in sich, da er auch lange Jahre selbst Jugendspieler der SGO war. Hofft man doch auf Seiten des Spielausschusses, dass es Lars und Tobi gelingt, den Spagat zwischen A-Junioren und 1. Mannschaft erfolgreich weiterzuführen um so gerade auch den jungen Spielern den Übergang in den Seniorenfußball zu erleichtern. Gibt es doch im Team auch zahlreiche erfahrene Spieler, die auch schon höherklassig gespielt haben und den Jungs so das nötige Rüstzeug vermitteln können. Denn das langfristige Ziel der 2. Mannschaft sollte ebenfalls der Aufstieg in die KOL sein.