Trainer- und Betreuerteam bleibt an Bord! Planungssicherheit beim SSV Kästorf von NK · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser

Beim SSV Kästorf ist die personelle Planung über die laufende Saison hinaus abgeschlossen: Das komplette Trainer- und Betreuerteam hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Damit bleibt der Verein bewusst auf Kontinuität und Vertrauen. Das verkündete der Landesligist via Instagram..

Cheftrainer Michele Rizzi, Co-Trainer Arne Wülpern sowie die Betreuer Tobias Rosenthal, Maurice Meyer und Sina Wiest werden auch künftig gemeinsam für den SSV verantwortlich sein. In offenen und konstruktiven Gesprächen wurde schnell deutlich, dass Verein, Trainer und Staff dieselben Ziele, denselben Ehrgeiz und eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Cheftrainer Michele Rizzi blickt optimistisch nach vorne:

„Die Arbeit mit den Jungs macht mir großen Spaß und ich freue mich sehr auf die Rückrunde und die kommende Saison. Anhand der letzten Ergebnisse sieht man, dass wir auf einem guten Weg sind – und genau diesen wollen wir mit viel Spaß und harter Arbeit erfolgreich weitergehen.“

Auch Co-Trainer Arne Wülpern fühlt sich beim SSV wohl:

„Die Arbeit mit Michele, dem Staff, der Mannschaft und dem gesamten Verein macht mir sehr viel Spaß. Ich möchte weiterhin dabei helfen, eine erfolgreiche Geschichte mit dem SSV zu schreiben.“ Betreuerin Sina Wiest betont den Zusammenhalt innerhalb des Teams:

„Ich schätze die Arbeit in der Mannschaft sehr, denn Zusammenhalt, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung machen uns stark.“