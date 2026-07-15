Trainer-Umfrage: Zwei klare Meisterfavoriten in der Bezirksliga Ost

Die SpVgg Ruhmannsfelden und die SpVgg GW Deggendorf - hier eine Archivszene mit Felix Brunner (re.) und Luca Frank - sind in der Bezirksliga Ost die beiden Klubs, die sehr hoch gehandelt werden – Foto: Harry Rindler

Am Wochenende steigt in der Bezirksliga Ost der erste Spieltag. Nach dem letzten Testspiel-Wochenende haben wir uns bei den Trainer umgehört und um eine Meister-Prognose gebeten. Das Voting war relativ klar: Mit 15 Nominierungen - nur Jochen Freidhofer nannte seine Truppe nicht als Titelfavoriten - geht die SpVgg Ruhmannsfelden als Top-Titelkandidat in die neue Saison. Dicht dahinter rangiert der amtierende Vizemeister SpVgg GW Deggendorf, der 13-mal genannt wurde.



Stark werden auch zwei Aufsteiger eingeschätzt: Die SpVgg Osterhofen wurde immerhin dreimal aufgezählt, der TSV Karpfham erhielt zwei Stimmen. Eine Nennung bekam der SV Garham.