Trainer-Umfrage: Zwei klare Meisterfavoriten in der Bezirksliga Ost

Am Wochenende steigt in der Bezirksliga Ost der erste Spieltag. Nach dem letzten Testspiel-Wochenende haben wir uns bei den Trainer umgehört und um eine Meister-Prognose gebeten. Das Voting war relativ klar: Mit 15 Nominierungen - nur Jochen Freidhofer nannte seine Truppe nicht als Titelfavoriten - geht die SpVgg Ruhmannsfelden als Top-Titelkandidat in die neue Saison. Dicht dahinter rangiert der amtierende Vizemeister SpVgg GW Deggendorf, der 13-mal genannt wurde.
Stark werden auch zwei Aufsteiger eingeschätzt: Die SpVgg Osterhofen wurde immerhin dreimal aufgezählt, der TSV Karpfham erhielt zwei Stimmen. Eine Nennung bekam der SV Garham.
Manuel Mörtlbauer (SV Schalding-Heining 2): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Osterhofen
Christian Pauli (TSV Mauth): SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden, TSV Karpfham
Wolfgang Kammerl (SpVgg GW Deggendorf): SpVgg Ruhmannsfelden
Marco Dellnitz (SpVgg Osterhofen): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf
Julian Liebenow (SV Hutthurm): SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden
Thomas Köglmeier (TSV Grafenau): SpVgg Ruhmannsfelden
Sven Halfar (TSV Waldkirchen): SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden
Jochen Freidhofer (SpVgg Ruhmannsfelden): SpVgg GW Deggendorf, TSV Karpfham
Anton Autengruber (TSV-DJK Oberdiendorf): SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden
Holger Stemplinger (SV Garham): SpVgg Ruhmannsfelden
Marco Eder (SV Bischofsmais): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf
Daniel Seidl (FC Künzing): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf, SV Garham, SpVgg Osterhofen
Fabian Wiesmaier (FC Obernzell-Erlau): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf
Torsten Holm (SpVgg Plattling): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Osterhofen
Julian Blöchl (FC Salzweg): SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden
Christian Brückl (TSV Karpfham): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf