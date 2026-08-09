Trainer-Umfrage: KFC und Velbert Meisterfavorit, Vorfreude auf WSV

Wie schon in den vergangenen Jahren hat FuPa Niederrhein vor dem Saisonstart ein Stimmungsbild unter den Trainern der Oberliga Niederrhein eingeholt. Dafür wurden die Cheftrainer aller 18 Vereine zu verschiedenen Themen rund um die neue Saison befragt. Lediglich zwei Coaches verzichteten grundsätzlich auf eine Teilnahme. Je nach Fragestellung machten zudem einige Trainer von der Möglichkeit Gebrauch, einzelne Fragen unbeantwortet zu lassen.
HINWEIS: Auch wenn dies nicht ausdrücklich gewünscht war, nannten viele Trainer bei einzelnen Fragen mehrere Antworten. Diese Mehrfachnennungen wurden in der Auswertung gleichwertig berücksichtigt. Sämtliche Antworten erfolgten anonym.
Obwohl maximal 16 Stimmen möglich gewesen wären, kristallisieren sich zwei klare Favoriten heraus: Der KFC Uerdingen erhielt elf Stimmen, Absteiger SSVg Velbert kam auf zehn. Viele Trainer begründeten ihre Einschätzung mit der hohen individuellen Qualität beider Kader. Dahinter klafft bereits eine deutliche Lücke. Lediglich die weiteren Absteiger Fortuna Düsseldorf II (6) und Wuppertaler SV (3) wurden noch häufiger genannt. Die SpVg Schonnebeck und Vizemeister Ratingen 04/19 erhielten jeweils zwei Stimmen.
Obwohl an dieser Stelle explizit nach drei Antworten gefragt wurde, nannten viele Trainer immer wieder dieselben Vereine. Ein Coach sprach entsprechend sogar von einer "klaren Zweiklassengesellschaft". Besonders die Holzheimer SG (10) wird nach dem personellen Umbruch mit einer schwierigen Saison in Verbindung gebracht. Dahinter folgen der SV Scherpenberg und der SV Sonsbeck mit jeweils sechs Stimmen. Zwei Trainer nannten beim SV Sonsbeck ausdrücklich den Kreuzbandriss von Angreifer Klaus Keisers als einen entscheidenden Faktor für ihre Einschätzung. Ebenfalls häufiger genannt wurden der VfL Jüchen-Garzweiler (5) und der FC Büderich (4). Darüber hinaus entfielen lediglich noch Stimmen auf den SV Blau-Weiß Dingden (2) sowie die Sportfreunde Baumberg (1).
Angesichts der zahlreichen Verstärkungen im Sommer überrascht es kaum, dass kein Trainer die 1. Spvg Solingen-Wald 03 als Abstiegskandidaten sieht. Stattdessen führen die Klingenstädter mit vier Stimmen die Kategorie der positiven Überraschungen an. Nach Rang 14 in der Vorsaison trauen zudem drei Trainer den Sportfreunden Baumberg einen deutlichen Schritt nach vorne zu. Alle übrigen Mannschaften wurden jeweils nur einmal genannt.
Hier ist das Bild eindeutig: Mit Elf Stimmen freut sich ein Großteil der Coaches auf die Wiederkehr des Wuppertaler SV in die Oberliga. Auch Spiele gegen den KFC Uerdingen (5), ebenfalls verbunden mit regem Zuschauerinteresse, genießen bei den Trainern einen besonderen Stellenwert. Ebenfalls häufig genannt wurde Fortuna Düsseldorf II (4). Von den übrigen Vereinen erhielt lediglich Ratingen 04/19 mehr als eine Stimme (2).
Drei Trainer liegen mit jeweils drei Stimmen gleichauf: Bekim Kastrati (SC St. Tönis), Heinrich Losing (SV Sonsbeck) und Damian Apfeld (Ratingen 04/19). Besonders die Nennung von Losing fällt auf, da sein SV Sonsbeck gleichzeitig zu den meistgenannten Abstiegskandidaten zählt. Julian Stöhr (KFC Uerdingen), Dirk Tönnies (SpVg Schonnebeck) und Jens Langenke (Fortuna Düsseldorf II) wurden jeweils zweimal genannt.
In dieser neuen Kategorie sehen die Trainer vor allem die Talente von Fortuna Düsseldorf II weit vorne. Givoanni Nkowa ist mit zwei Stimmen der einzige Spieler mit mehreren Nennungen. Außerdem trauen die Coaches Kasper Harbering, Conor Tönnies und Simon Vu eine starke Saison zu.
Weitere Nennungen: Youssef Kamboua (SpVg Schonnebeck), Farid Omorou (SC St. Tönis), Felix Ahrweiler (VfL Jüchen-Garzweiler) und Ernesto Carratala-Jimenez (Sportfreunde Baumberg).
In dieser Kategorie verteilt sich das Feld noch breiter. Kein einziger Spieler erhielt mehr als eine Stimme. Conor Tönnies und Youssef Kamboua wurden allerdings sowohl als Kandidaten für den Durchbruch als auch für die Auszeichnung zum Spieler der Saison genannt.
Ein Trainer geriet bei Mechak Quiala-Tito von Fortuna Düsseldorf II ins Schwärmen. Dabei ist nämlich auch nicht klar, ob der Spieler auch einige Chancen im Drittliga-Kader der Fortunen erhält. In jedem Fall bescheinigte der Trainer Quiala-Tito hervorragende Chancen sich im bezahlten Fußball durchzusetzen.
Alle genannten Spieler: Niko Bosnjak, Youssef Kamboua (beide SpVg Schonnebeck), Mechak Quiala-Tito, Tobias Peitz, Conor Tönnies (alle Fortuna Düsseldorf II), Thomas Idel, Max Wilschrey (beide 1. Spvg Solingen-Wald 03), Tristan Duschke, Robin Hilger (beide SSVg Velbert), Eren Albayrak (Wuppertaler SV), Sven Kreyer, Emre Demircan (beide Ratingen 04/19) sowie Alexander Lipinski (KFC Uerdingen).