Trainer-Umfrage: KFC und Velbert Meisterfavorit, Vorfreude auf WSV Vor dem Saisonstart der Oberliga Niederrhein hat FuPa Niederrhein die Trainer aller 18 Vereine befragt. Wer steigt auf? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und auf welche Gegner freuen sich die Coaches am meisten? von Markus Becker · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC erhielt unter den Trainern die meisten Stimmen für den Meisterschaftsfavoriten 2026/27. – Foto: Tom Klesper

Wie schon in den vergangenen Jahren hat FuPa Niederrhein vor dem Saisonstart ein Stimmungsbild unter den Trainern der Oberliga Niederrhein eingeholt. Dafür wurden die Cheftrainer aller 18 Vereine zu verschiedenen Themen rund um die neue Saison befragt. Lediglich zwei Coaches verzichteten grundsätzlich auf eine Teilnahme. Je nach Fragestellung machten zudem einige Trainer von der Möglichkeit Gebrauch, einzelne Fragen unbeantwortet zu lassen. HINWEIS: Auch wenn dies nicht ausdrücklich gewünscht war, nannten viele Trainer bei einzelnen Fragen mehrere Antworten. Diese Mehrfachnennungen wurden in der Auswertung gleichwertig berücksichtigt. Sämtliche Antworten erfolgten anonym.

Frage: "Wer ist dein persönlicher Meisterschaftsfavorit?" Obwohl maximal 16 Stimmen möglich gewesen wären, kristallisieren sich zwei klare Favoriten heraus: Der KFC Uerdingen erhielt elf Stimmen, Absteiger SSVg Velbert kam auf zehn. Viele Trainer begründeten ihre Einschätzung mit der hohen individuellen Qualität beider Kader. Dahinter klafft bereits eine deutliche Lücke. Lediglich die weiteren Absteiger Fortuna Düsseldorf II (6) und Wuppertaler SV (3) wurden noch häufiger genannt. Die SpVg Schonnebeck und Vizemeister Ratingen 04/19 erhielten jeweils zwei Stimmen. Frage: "Welche drei Teams siehst du als größte Abstiegskandidaten?" Obwohl an dieser Stelle explizit nach drei Antworten gefragt wurde, nannten viele Trainer immer wieder dieselben Vereine. Ein Coach sprach entsprechend sogar von einer "klaren Zweiklassengesellschaft". Besonders die Holzheimer SG (10) wird nach dem personellen Umbruch mit einer schwierigen Saison in Verbindung gebracht. Dahinter folgen der SV Scherpenberg und der SV Sonsbeck mit jeweils sechs Stimmen. Zwei Trainer nannten beim SV Sonsbeck ausdrücklich den Kreuzbandriss von Angreifer Klaus Keisers als einen entscheidenden Faktor für ihre Einschätzung. Ebenfalls häufiger genannt wurden der VfL Jüchen-Garzweiler (5) und der FC Büderich (4). Darüber hinaus entfielen lediglich noch Stimmen auf den SV Blau-Weiß Dingden (2) sowie die Sportfreunde Baumberg (1).

Frage: "Welches Team sorgt für die größte positive Überraschung?" Angesichts der zahlreichen Verstärkungen im Sommer überrascht es kaum, dass kein Trainer die 1. Spvg Solingen-Wald 03 als Abstiegskandidaten sieht. Stattdessen führen die Klingenstädter mit vier Stimmen die Kategorie der positiven Überraschungen an. Nach Rang 14 in der Vorsaison trauen zudem drei Trainer den Sportfreunden Baumberg einen deutlichen Schritt nach vorne zu. Alle übrigen Mannschaften wurden jeweils nur einmal genannt. Frage: "Auf welches Duell freust du dich am meisten?" Hier ist das Bild eindeutig: Mit Elf Stimmen freut sich ein Großteil der Coaches auf die Wiederkehr des Wuppertaler SV in die Oberliga. Auch Spiele gegen den KFC Uerdingen (5), ebenfalls verbunden mit regem Zuschauerinteresse, genießen bei den Trainern einen besonderen Stellenwert. Ebenfalls häufig genannt wurde Fortuna Düsseldorf II (4). Von den übrigen Vereinen erhielt lediglich Ratingen 04/19 mehr als eine Stimme (2).