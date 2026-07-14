Trainer-Umfrage: Ergolding ist Titelanwärter Nummer 1

Der FC Ergolding ist der Topfavorit der Bezirksliga West – Foto: Paul Hofer

Am Wochenende steigt in der Bezirksliga West der erste Spieltag. Nach dem letzten Testspiel-Wochenende haben wir uns bei den Trainer umgehört und um eine Meister-Prognose gebeten. Das Ergebnis hat eine eindeutige Aussagekraft, denn 15 von 16 Klub - nur der eigene Coach nannte sein Team nicht - haben den FC Ergolding auf dem Zettel. Die Heckner-Schützlinge wurden 2023 und 2025 bereits Zweiter und verpassten beide Male denkbar knapp den Sprung in die Landesliga.



Immerhin sechsmal wurde die mit einigen höherklassig erprobten Kickern bestückte Truppe des FSV VfB Straubing genannt. Gute Chancen auf einen der Spitzenplätze werden auch dem TV Schierling (3 Stimmen), dem ATSV Kelheim (3) sowie dem FC Teisbach (2) eingeräumt. Je einmal wurden der TV Aiglsbach und der SV Neufraunhofen als Titelaspirant eingestuft.





