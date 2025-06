Trainer-Überraschung in Borsigwalde

Der SC Borsigwalde spielt seit 2020 in der Landesliga. Und kennt gefühlt keinen anderen Trainer als Carsten Cappelle. Das soll sich zur neuen Saison ändern. Der Tabellenneunte der Staffel 1 gibt über seinen Präsidenten Frank Radunz News an FuPa Berlin bekannt

Rogerio de Almeida wird neuer Cheftrainer beim SC Borsigwalde. Er löst zur neuen Saison Carsten Cappelle ab. Der B-Lizenz Inhaber war zuletzt als Co unter dem 60-jährigen tätig. Assistenztrainer wird Slavko Kek (zuletzt Co beim FSV Bernau). Betreuer bleibt Andreas Thaler. Das gibt Präsident Frank Radunz gegenüber FuPa Berlin offiziell bekannt. Und es wird on top einen neuen sportlichen Leiter in Reinickendorf geben. Er heißt Carsten Cappelle. "Er kennt den Verein, die Liga und das Umfeld sehr gut. Beste Voraussetzungen für diesen Job" so Präsident Frank Radunz.