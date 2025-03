Trainer übernimmt beim Bezirksligisten vorzeitig

Früher als erwartet auf der Trainerbank

Der TSV Rudersberg setzt in einer schwierigen Phase auf einen neuen Impuls. Eigentlich sollte Hakan Keskin erst zur kommenden Saison das Traineramt übernehmen, doch nach der plötzlichen Trennung vom bisherigen Trainerteam beginnt seine Amtszeit nun sofort. Bereits gestern leitete Keskin seine erste Trainingseinheit, bevor er am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den TSV Gaildorf sein Debüt feiert. „Natürlich hätte ich mir mehr Zeit für die Vorbereitung gewünscht, aber die Situation ist, wie sie ist. Jetzt geht es darum, sofort Lösungen zu finden und die Mannschaft schnellstmöglich zu stabilisieren“, so Keskin.