Das ist Nikolaos Tsakiris. – Foto: Till Friedrich

Trainer Tsakiris baut in Lohausen auf Bewährtem auf Wird der Lohausener SV zum Zünglein an der Waage im Kampf um die Meisterschaft in Gruppe 1 der Bezirksliga?

Wird der Lohausener SV zum Zünglein an der Waage im Kampf um die Meisterschaft in Gruppe 1 der Bezirksliga? Zumindest kann die Mannschaft von Nikolaos Tsakiris das Titelrennen massiv beeinflussen. Binnen acht Tagen fordert Lohausen das Spitzenduo heraus. Auf das Heimspiel gegen die SG Benrath-Hassels am Sonntag folgt der Auftritt bei Spitzenreiter TSV Solingen eine Woche später.

Morgen, 15:30 Uhr Lohausener SV Lohausen SG Benrath-Hassels SG Benrath 15:30 live PUSH Und auch wenn Lohausen zuletzt viermal in Folge sieglos blieb, ist die Mannschaft um Kapitän Niklas Macher an einem guten Tag in der Lage, beide Kontrahenten zu schlagen. „Wir gehen auf jeden Fall in beiden Partien voll auf Sieg. Wir wollen die Topmannschaften ärgern“, zeigt sich Tsakiris in Angriffslaune.

Unabhängig vom Ausgang der verbleibenden Spiele kann die Saison aus Lohauser Sicht schon jetzt als erfolgreich bezeichnet werden. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist der Tsakiris-Elf bereits gewiss. Was dem derzeitigen Tabellensiebten noch fehlt, um noch höhere Sphären ins Blickfeld zu nehmen, ist nicht viel. „Ich würde sagen, es ist die Konstanz, die uns noch zu den Spitzenteams fehlt“, sagt der Trainer. Gerade vor diesem Hintergrund ist es ein gutes Signal, dass sich am Neusser Weg im Sommer nicht viel verändern wird. „Uns wird kein Spieler verlassen“, betont der Coach. Tsakiris kann somit in der Vorbereitung auf die neue Saison auf Bewährtem aufbauen. Verstärkt werden soll der Kader nur punktuell. „Wir sind mit zwei A-Jugendlichen im Austausch. Der eine hat schon in der Junioren-Bundesliga gespielt, der andere kommt aus der Niederrheinliga. Wenn diese Verpflichtungen klappen, dann sind wir mit unseren Planungen schon durch“, sagt der 43-Jährige.