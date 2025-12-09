Trainer tritt zurück, Kreisliga-Transfer und Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bei den SG Schorndorf Herren 2 kommt es zu einem wichtigen Wechsel: Thomas Layer gibt sein Traineramt ab, da die Belastung durch seine anderen Ämter zuletzt deutlich gestiegen ist. Trotz dieser Doppelbelastung hat er das Team mit Leidenschaft geführt und sportlich stabilisiert – dafür geht ein großes Dankeschön an ihn. Mit Philipp Roser übernimmt nun ein Trainer, der für frischen Schwung, klare Strukturen und hohe Intensität steht. Er möchte die positive Entwicklung fortsetzen und die Mannschaft sportlich weiter pushen. Die Herren 2 starten mit viel Energie in die neue Phase – dankbar für Thomas’ Einsatz und bereit für neue Impulse unter Philipp Roser.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Sondelfingen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Das letzte Spiel im Jahr 2025 wurde am vergangenen Wochenende bestritten.

Deshalb möchten wir euch nun freudige Nachrichten mitteilen. Der Fokus liegt natürlich noch auf der aktuellen Runde, dennoch läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Nach und nach informieren wir über die Zusagen für die Saison 26/27 und heute beginnen wir damit:

Unser Kapitän, Tom, bleibt an Bord! Eine ganz wichtige Säule der Mannschaft hat frühzeitig seine Zusage für die kommende Runde gegeben. Werd bald wieder fit Capitano, dass wir dich auch bald auf dem Feld zurück haben. Wir freuen uns über deine Zusage!

Julius kam frisch aus unserer A-Jugend und war zu Beginn der Saison leider noch verletzt. Nun ist er aber fit und begeistert mit starken Auftritten im Aktivenbereich. Umso mehr freuen wir uns über das frühe Bekenntnis zum TSV! Weiter so, Julius.

„Mr. Grätsche“ Yannik Mayer bleibt!

Yannik spielt seine zweite Saison bei den Aktiven und hat nochmals einen enormen Sprung in der Entwicklung gemacht. Wir freuen uns, ihn auch in der kommenden Runde in unseren Farben „grätschen“ zu sehen.

Tim Bayer ist ebenfalls aus unserer A-Jugend und spielt seine erste Saison bei den Herren. Er wirbelt auf dem Platz die gegnerischen Hintermannschaften ordentlich auf und konnte sich bereits mehrfach als Torschütze auszeichnen. Darum freuen wir uns sehr, dass auch er bereits für die kommende Spielzeit zugesagt hat.

SSV Rübgarten (Kreisliga B3 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marc Albien – zurück zu den Wurzeln! Unser ehemaliger langjähriger Kapitän Marc Albien kehrt nach vier Jahren bei der SpVgg Holzgerlingen (Landesliga und Bezirksliga) im Winter zurück zu unserem SSV! Der erfahrene Außenspieler ist ein absoluter Wunschspieler von uns – umso größer ist die Freude, dich wieder bei den Schneggen begrüßen zu dürfen.

Steffen Jehle über Marc Albien: Mit Marc Bekommen wir eine erfahrenen Spieler in unseren Kader, der die Aussenbahnen Positionen sowohl offensiv als auch defensiv spielen kann.

Wir freuen uns, das wir Marc mit seiner Erfahrung für den SSV gewinnen konnten.

Marc zu seinem Wechsel: Für mich ist der Wechsel nach Rübgarten eine Rückkehr in die Heimat. Es wird seid einigen Jahren richtig gute Arbeit geleistet und man spürt, dass hier wieder etwas entsteht. Mit meiner Leistung und auch meiner Erfahrung will ich dazu beitragen, den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen.

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Bezirk mit:

Die Ansetzung des folgenden Spiels hat sich geändert:

Bezirksliga

SV Rohrau – SV Nufringen

Alter Termin:

Vom Sonntag, den 22.11.2025 um 14.00 Uhr

Neuer Termin:

Donnerstag, den 02.04.2025 um 19.30 Uhr

Das Bezirksportgericht hat folgende Urteile getroffen:

Kreisliga B, Staffel 2

MTV Stuttgart II – SV Grün-Weiss

Sommerrain

vom 21.09.2025

Das o. g. Spiel ist dem Verein MTV Stuttgart mit 0:3 Toren als verloren unddem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

Kreisliga B, Staffel 4

TSVgg Plattenhardt II - SKG Botnang II

vom 30.11.2025

Das o. g. Spiel ist dem Verein SKG Botnang mit 0:3 Toren als verloren unddem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

