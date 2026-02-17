Trainer-Trio verlängert beim Landesliga-Spitzenreiter

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSV Köngen

Der TSV Köngen sendet als Aufsteiger und Wintermeister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein deutliches Signal der Kontinuität. Das Trainer-Trio mit Chef- und Spielertrainer Domenic Brück, Co-Spielertrainer Yannik Kögler und Torspielertrainer Sven Rathgeb bleibt auch in der kommenden Saison an Bord – ein bewusst gesetzter Schritt in Richtung langfristiger Stabilität.

Brück hatte die Mannschaft im Sommer 2024 übernommen und sportlich schnell stabilisiert. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team kontinuierlich weiter und mischt aktuell in der Spitzengruppe mit. Der 36-Jährige steht für einen nachhaltigen Ansatz statt kurzfristiger Effekte und betont selbst, dass der eingeschlagene Weg noch nicht abgeschlossen sei.

Kögler bringt als Offensivspieler Erfahrung, Präsenz und Führungsstärke ein, während Rathgeb als dienstältestes Mitglied des Trainerstabs vor allem im Torwartbereich prägend wirkt. Gemeinsam verkörpert das Trio klare Strukturen und eine enge Bindung an die Mannschaft. Mit der frühzeitigen Verlängerung schafft der Verein Planungssicherheit für Kader und Ausrichtung – und setzt auf die Fortführung der bisherigen Entwicklung.

