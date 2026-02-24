Trainer-Trio verlängert

DREI COACHES, EIN WEG: TSV GRÜNBÜHL BINDET ERFOLGS-TRIO!
Pünktlich zum Rückrundenstart setzt der TSV Grünbühl ein fettes Ausrufezeichen hinter die sportliche Zukunft!
Wir freuen uns riesig, dass unser Erfolgstrio Pascal Hemmerich, Mustafa Zivali und Aldo Di Stefano gemeinsam an Bord bleibt.
Warum diese Verlängerung so wichtig für uns ist? Weil jeder der drei seine ganz eigenen Stärken einbringt:
Pascal Hemmerich: Unser „Grünbühler Sohn", der mit 13 Jahren Oberliga-Erfahrung taktisch die Richtung vorgibt.
Aldo Di Stefano: Der mit Fachkompetenz und Auge fürs Detail die Entwicklung unserer Spieler massiv vorantreibt.
Mustafa Zivali: Der mit Leidenschaft und Teamgeist für eine absolut einzigartige Chemie im Kader sorgt.
Gemeinsam Richtung Zukunft!
Für die Abteilungsleitung ist dieses Trio ein absoluter Glücksfall: Die aktuelle Tabellenführung und die fantastische Stimmung im gesamten Umfeld sind das direkte Ergebnis ihrer harten Arbeit. Wir sind stolz, mit dieser geballten Kompetenz den nächsten Schritt zu gehen.