Trainer-Trio verlängert

Pünktlich zum Rückrundenstart setzt der TSV Grünbühl ein fettes Ausrufezeichen hinter die sportliche Zukunft!

Wir freuen uns riesig, dass unser Erfolgstrio Pascal Hemmerich, Mustafa Zivali und Aldo Di Stefano gemeinsam an Bord bleibt.

Warum diese Verlängerung so wichtig für uns ist? Weil jeder der drei seine ganz eigenen Stärken einbringt: