Trainer-Trio im Podcast: Klartext aus der Kreisliga B2 Rhein-Erft

– Foto: Rheingerufen

Die Winterpause ist vorbei – Zeit für Klartext aus der Kreisliga B2 Rhein-Erft. In der neuen Folge von rheingerufen nehmen wir gemeinsam mit drei Trainern die Hinrunde auseinander und blicken voraus auf eine Rückrunde, die Spannung auf allen Tabellenplätzen verspricht. Mit Jan Birkenheier (Viktoria Manheim), Andreas Tillmann (VfR Stommeln) und Bastian Galonska (Pulheimer SC II) sitzt geballte Trainererfahrung am Tisch – und die spricht offen über Zufriedenheit, Baustellen und echte Überraschungen.

Wer hat geliefert, wer hat enttäuscht? Wo wird es im Aufstiegsrennen ernst – und für wen geht es plötzlich ums nackte Überleben? Zwischen Analyse, klaren Ansagen und ehrlichen Emotionen geht es um alles, was die Liga ausmacht: Ambitionen, Entwicklung und die besondere Würze der Kreisliga. Eine Folge mit Tiefgang, Haltung und ganz viel Fußball.

