Trainer-Trio geht mit Eiche Wehm in die neue Saison

Der SV Eiche Wehm geht auch in die kommende Saison mit vertrauten Gesichtern an der Seitenlinie. Jan Plaggenborg, Daniel Plaggenborg und Andre Thomes bleiben der Herrenmannschaft als Trainer erhalten und sollen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen.

Beim SV Eiche Wehm herrscht frühzeitig Klarheit in der Personalplanung für die neue Spielzeit. Der Verein setzt weiterhin auf Kontinuität und schenkt dem bisherigen Trainerteam erneut das Vertrauen.

Jan Plaggenborg, Daniel Plaggenborg und Andre Thomes werden somit auch in der kommenden Saison gemeinsam die Verantwortung für die Herrenmannschaft tragen.

Mit Leidenschaft, Teamgeist und dem gemeinsamen Ziel auf eine erfolgreiche Saison blickt der SV Eiche Wehm damit optimistisch auf die kommende Spielzeit.

Die Freude über die Zusage des Trios ist beim SV Eiche Wehm groß. Der Verein betont, dass die drei Trainer auch künftig mit vollem Einsatz für die Mannschaft und den gesamten Klub da sein werden.

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