🔵⚫ Trainer-Trio für die Rückrunde

Die SG KiBo stellt die sportlichen Weichen für die Rückrunde: Thorsten Wisnia übernimmt ab sofort das Traineramt der 1. Mannschaft.

Unterstützt wird er von Andre Hanses und Timo Günnemann, die dem Team als spielende Co-Trainer zur Seite stehen.

Die Nachfolge für die 2. Mannschaft befindet sich aktuell noch in der Klärung – hierzu wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.