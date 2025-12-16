Trainer-Trio für die Rückrunde
Die SG KiBo stellt die sportlichen Weichen für die Rückrunde:
Thorsten Wisnia übernimmt ab sofort das Traineramt der 1. Mannschaft.
Unterstützt wird er von Andre Hanses und Timo Günnemann, die dem Team als spielende Co-Trainer zur Seite stehen.
Die Nachfolge für die 2. Mannschaft befindet sich aktuell noch in der Klärung – hierzu wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.
Zudem steht fest: Auch in der Saison 2026/27 wird Thorsten Wisnia als Cheftrainer der 1. Mannschaft an der Seitenlinie stehen.
Wir wünschen dem Trainerteam einen erfolgreichen Start und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben!