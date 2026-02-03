Trainer-Trio fix: Triftern/Anzenkirchen blickt geschlossen nach vorne

v.l.n.r.: Abteilungsleiter Triftern: Daniel Surner, stellv. Abt.l. Anzenkirchen: Tobias Hüllmayer, Co-Trainer Edi Nöbauer, Cheftrainer Martin Driesel, Co-Trainer David Bernhart, Abt.l. Anzenkirchen: Thomas Hüllmayer – Foto: Verein

Nach dem viel umjubelten Aufstieg über die Relegation aus der A-Klasse in die Kreisklasse stand die SG Triftern-Anzenkirchen zu Beginn der laufenden Saison vor einer großen sportlichen Herausforderung. Der Start in die neue Spielklasse verlief dabei durchwachsen.

Zwar war die SG in vielen Begegnungen spielerisch auf Augenhöhe und oft nicht die schlechtere Mannschaft, doch fehlte es in entscheidenden Momenten noch an Abgeklärtheit und dem nötigen Glück, um auch Punkte mitzunehmen. Das sehr spielerisch geprägte System musste sich erst an die viel stärkere Liga anpassen, was auch immer mehr gelang, sodass man inzwischen auf einem Relegationsplatz, mit vier Punkten Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz steht.

Vier Wochen vor der Winterpause trat Volker Thiel von seinem Amt als Trainer zurück. "Bei Volker möchten wir uns nochmals für seine großen Verdienste bedanken. Ohne ihn wäre die erfolgreiche Zusammenführung der Spielgemeinschaft in der Vorsaison sowie der Aufstieg über die Relegation in die Kreisklasse nicht möglich gewesen", heißt es von Vereinsseite.

Interimsweise sprang anschließend Trainerurgestein Edi Nöbauer als Unterstützung an der Seitenlinie ein. Die eigentlich nur bis zum Winter vereinbarte Zusammenarbeit innerhalb des neuformierten Trainerteams harmonierte so gut, dass die Verantwortlichen Nöbauer nun für eine Fortsetzung seines Engagements gewinnen konnte. "Auch Martin Driesel hat sich in seiner Rolle als Trainer in kurzer Zeit hervorragend weiterentwickelt, sodass wir ihm das vollkommene Vertrauen als Cheftrainer ausgesprochen haben. Ebenfalls ist auch David Bernhart immer mehr in die für ihn neue Rolle reingewachsen und bleibt uns auch über den Sommer hinaus als Co-Spielertrainer erhalten", informiert die sportliche Leitung.



Somit geht die SG Triftern-Anzenkirchen mit einem Trainertrio in die Rückrunde und auch in die kommende Saison: Cheftrainer Martin Driesel, Co-Spielertrainer David Bernhart und Co-Trainer an der Linie Edi Nöbauer.





Das erklärte Ziel für die Rückrunde nach der Winterpause sei es, die mannschaftliche Weiterentwicklung konsequent voranzutreiben, weiter an Stabilität zu gewinnen und den Klassenerhalt in der Kreisklasse zu sichern. Darüber hinaus möchte die SG gezielt den ein oder anderen auswärts spielenden Trifterner oder Anzenkirchner zurück zum Heimatverein holen und gleichzeitig bestmögliche Voraussetzungen für den in Kürze nachrückenden SG-Nachwuchs im Herrenbereich schaffen.