Trainer-Trennung, Verlängerungen und Zugänge

Der FV Faurndau 1922 und Trainer Mirko Doll gehen ab sofort getrennte Wege. Diese Entscheidung wurde nach internen Gesprächen getroffen und basiert auf der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen. Nach drei Niederlagen in Folge und insgesamt zwölf Gegentoren sieht sich der Verein in der Verantwortung, neue Impulse zu setzen, um den aktuell negativen Trend zu stoppen. Das ausgegebene Saisonziel – der Aufstieg in die Bezirksliga – ist durch die jüngsten Ergebnisse in weite Ferne gerückt. Die sportliche Leitung ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Mannschaft unter der aktuellen sportlichen Führung nicht mehr vollständig erreicht wurde. Wir danken Mirko für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten. Für seine sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.

FC Billingsbach (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Osterüberraschung beim FC Billingsbach!

Der Osterhase hat nicht nur Schoko-Eier gebracht, sondern auch gute Nachrichten:

Jannis „Jamal“ Busch verlängert seinen Vertrag! An Ostern besiegelt – ein Fest der Freude, der Familie und… der Kreisliga-Liebe. Unser Reservespieler des Vertrauens bleibt auch in der Saison 2025/2026 Teil des Teams! Ob auf dem Platz mit Übersicht oder auf der Bühne mit Oscar-reifer Performance: Theaterspieler vom Feinsten. Dazu begnadeter Skifahrer und Après-Ski-Spezialist mit Hüttengaudi-Garantie.

Der Abwehrchef macht weiter! Robin „Bongi“ Vogel geht auch nächste Saison für den FC Billingsbach auf die Knochen! Unser Abwehrchef, Krätschengott und Mann fürs Grobe bleibt der Kreisliga treu. Mit mehr Bier im Bauch als Gegner im Strafraum und der Ruhe eines Zen-Mönchs wird Bongi auch nächste Runde wieder kompromisslos abräumen.

TV Flein (Kreisliga B2 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Verstärkung & Kontinuität: Karim Mahmoud neu dabei – Beutler & Rodio bleiben an Bord!

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass wir einen neuen Spielertrainer für die kommende Saison 2025/2026 verpflichtet haben: Karim Mahmoud wird ab Sommer 2025 die sportliche Verantwortung als Spielertrainer übernehmen. Wir heißen Karim herzlich willkommen in unserer Vereinsfamilie und freuen uns sehr, dass er künftig auf und neben dem Platz vorangehen wird! Gleichzeitig bleibt uns unser aktueller Spielertrainer Lars Beutler auch in der neuen Saison erhalten – und das in einer neuen Rolle: Er wird Karim als spielender Co-Trainer zur Seite stehen. Von Beginn an war klar, dass Lars die Rolle des Spielertrainers nur für ein halbes Jahr übernimmt. In der damaligen Situation war eine interne Lösung genau richtig – er kennt das Team und die Gegebenheiten am besten. Wir danken dir, Lars, für deinen unermüdlichen Einsatz, dein Engagement und deine Leidenschaft, mit der du den Verein auf und neben dem Platz bereicherst. Schön, dass du weiterhin Teil des Trainerteams bleibst! Auch aus unserer zweiten Mannschaft gibt es tolle Neuigkeiten: Salva Rodio, Trainer unserer „Zweiten“, hat sich ebenfalls entschieden, dem Verein treu zu bleiben. Darüber freuen wir uns ganz besonders – denn seine Arbeit ist für die Entwicklung unseres Vereins enorm wertvoll. Gemeinsam blicken wir voller Vorfreude auf die kommende Saison und sind überzeugt, dass unser neues Trainerteam den Weg erfolgreich weitergehen wird!

SV Nufringen (Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Welcome back, Matti! Nufringer Eigengewächs ist zurück bei seinem Heimatverein! Nach Jugend -Stationen in Böblingen , Heidenheim und Freiberg freut es uns riesig, dass Matti Berner wieder das Trikot des SV Nufringen trägt. Matti ist ab Juli Einsatzfähig bei Team1. Willkommen zurück in der Familie, Matti – auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

Und noch ein frischer Wind für den SVN! Mit Robin Van Waaijen stößt ein weiterer 18-jähriger junger Wilder zum SV Nufringen! Der Nufringer wechselt aus der A-Jugend des VfL Herrenberg zurück zu seinem Heimatverein und bringt eine Menge Potenzial und Ehrgeiz mit. Wir freuen uns auf die Zukunft mit dir im SVN-Trikot, Robin – willkommen zurück zuhause!

VfR Süßen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns riesig, dass unser Kapitän Giuseppe De Gioia auch in der kommenden Saison das Trikot des VfR Süßen tragen wird. Damit geht „Pepe“ bereits in seine siebte Saison bei uns.

Auch Alessandro Di Carlo bleibt dem VfR treu und geht nach seiner Rückkehr nun in seine dritte Saison. Zudem hat Nicolai Berger ebenfalls seine Zusage für die neue Runde 2026 gegeben – eine starke Entscheidung für die Zukunft!

SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll (Kreisliga B1 Enz/Murr)

Am Samstag, dem 3. Mai, plant 07 Ludwigsburg in Kooperation mit SGV Freiberg (offizieller Name SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll) einen Sichtungstag im Ludwig-Jahn-Stadion in Ludwigsburg ab 10 Uhr in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür. In der kommenden Saison wollen die beiden Partner das Thema Aufstieg mit aller Macht angehen. Dazu soll das Umfeld auf eine neues Niveau gehoben und auch der Kader qualitativ aufgewertet werden. Es werden einige attraktive Angebote gemacht, u.a. natürlich viele Spiele im Ludwig-Jahn-Stadion vor lautstarken Fans. Für die Kreisliga sicher eine eher seltene Konstellation. Dazu suchen wir Spieler mit schwarzgelben Herzen und Kreisliga-A-Erfahrung, die Teil der Rückkehr von 07 Ludwigsburg sein wollen. Bitte meldet euch an (und stellt gerne Fragen) unter der Telefonnummer 0162/3641113 (WhatsApp) oder Mail unter 07fan@web.de