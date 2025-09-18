Trainer Tobias Gutscher will "Neustädter Tugenden" sehen

Endlich der erste Punkt. Dachten alle beim FC Neustadt. Mit einer leidenschaftlichen Vorstellung verdienten sich die Hochschwarzwälder dieses 0:0 am vergangenen Sonntag beim SV Denkingen. Und das sogar in Unterzahl, nachdem Torhüter Joscha Dengler wegen einer Notbremse mit glatt Rot vom Feld musste. Die Glücksgefühle uferten trotz des Teilerfolgs anschließend aber nicht aus. Dafür reichte und reicht ein Blick auf die Tabelle. Noch immer hält der FCN die Rote Laterne in den Händen, und man muss nicht das Orakel von Delphi bemühen, um zu erkennen, dass die Mannschaft einmal mehr vor einer knüppelharten Saison steht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.