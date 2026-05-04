Trainer Thomas Gerstner geht mit dem VfR Warbeyen hart ins Gericht

Den Schlusspunkt setzten jedoch wieder die Gäste: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war erneut Malou Müller zur Stelle und stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. „Am Ende geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben wieder Geschenke verteilt, im Spiel nach vorne die falschen Entscheidungen getroffen und unsere Konter nicht sauber zu Ende gespielt. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann regelrecht an die Wand gespielt“, sagte VfR-Trainer Thomas Gerstner.