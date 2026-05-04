Trainer Thomas Gerstner geht mit dem VfR Warbeyen hart ins Gericht

Der VfR Warbeyen ist auch im sechsten Spiel unter Thomas Gerstner ohne Punktgewinn geblieben. In seiner vorerst drittletzten Partie in der 2.Bundesliga der Frauen kassierte der VfR der SG Andernach eine deutliche 1:5 (0:2)-Niederlage. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz durften im Klever Bresserberg-Stadion derweil den Klassenerhalt bejubeln. Aber der Reihe nach.
Die Führung der Gäste in der 34. Minute war verdient: Nach einer Ecke musste Top-Torjägerin Malou Müller den Ball nur noch per Kopf über die Linie drücken. Fünf Minuten später legte Andernach nach. Carolin Schraa scheiterte zunächst an der stark parierenden Elena Milam, setzte jedoch nach und drückte den Ball im zweiten Versuch zum 2:0 ins Netz.
Im zweiten Durchgang wurde es dann deutlich: VfR-Verteidigerin Hayley Howard unterlief ein Eigentor zum 0:3 (60.). Nur vier Minuten später erhöhte Muriel Bey aus kurzer Distanz auf 4:0 (64.). Immerhin gelang Warbeyens Aqsa Mushtaq in der 77. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4. Sie hatte gesehen, dass Gäste-Keeperin Elena Bläser zu weit vor ihrem Tor stand, und überwand sie mit einem Distanzschuss.
Den Schlusspunkt setzten jedoch wieder die Gäste: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war erneut Malou Müller zur Stelle und stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. „Am Ende geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben wieder Geschenke verteilt, im Spiel nach vorne die falschen Entscheidungen getroffen und unsere Konter nicht sauber zu Ende gespielt. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann regelrecht an die Wand gespielt“, sagte VfR-Trainer Thomas Gerstner.
Am kommenden Wochenende steht für seine Mannschaft die weite Auswärtsfahrt zu Viktoria Berlin an, ehe zum Saisonabschluss das Heimspiel gegen Mainz 05 wartet.