Trainer-Team des Regionalligisten steht fest

Der neue Torwart-Trainer der SG Sonnenhof Großaspach ist ein alter Bekannter. Zur neuen Saison kehrt Milan Jurkovic in genannter Funktion zurück nach Aspach und tritt damit die Nachfolge von Heiko Oßner an. Jurkovic war einst selbst als Spieler für den Dorfklub aktiv, stand als Torspieler in insgesamt 79 Pflichtspielen für die SG zwischen den Torpfosten und feierte mit dem Verein den Gewinn des ersten Doubles der Vereinsgeschichte am Ende der Saison 2008/09.

Zuletzt war der 41-Jährige als Torwart-Trainer bei Calcio Leinfelden-Echterdingen tätig und wird nun für das Torwart-Trio – bestehend aus Maximilian Reule, Alexander Michalik und Tim Schulz – verantwortlich sein. Darüber hinaus hat auch Co-Trainer Patrick Ziegler sein Arbeitspapier bei der SG Sonnenhof Großaspach verlängert. Damit komplettieren Jurkovic und Ziegler neben Cheftrainer Pascal Reinhardt, Co-Trainer Maurizio Blunda sowie Athletik-Trainer Christoph Templin das Trainer-Team für die bevorstehende Spielzeit.