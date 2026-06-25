Trainer-Team des Drittligisten F.C. Hansa Rostock komplett

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Adam Sušac, geboren im kroatischen Varaždin, verfügt über die UEFA-A-Lizenz und bringt neben seiner Zeit als Spieler und Trainer auch Erfahrungen im Bereich Analyse mit. Damit ergänzt er den Trainerstab um weitere wichtige Perspektiven für die tägliche Arbeit mit der Mannschaft.

Zuvor sammelte Sušac über viele Jahre hinweg umfangreiche Erfahrungen im deutschen Profifußball. Als Spieler lief der ehemalige Innenverteidiger unter anderem für den VfL Osnabrück und den FSV Zwickau auf und kennt die Anforderungen sowie das Umfeld der 3. Liga daher aus eigener Erfahrung.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FCH, sagt: „Adam hat uns in den Gesprächen sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt. Man hat sofort gemerkt, dass er für die Aufgabe brennt. Er kennt die 3. Liga aus verschiedenen Blickwinkeln – als Spieler, Analyst und Co-Trainer. Dazu arbeitet er sehr akribisch, bringt vor allem eine hohe Loyalität mit und hat ein gutes Gespür für die besondere Bedeutung von Hansa in der Region sowie für das Vereinsumfeld. Wir sind überzeugt, dass er unser Trainerteam mit seinen Erfahrungen aus mehr als einem Jahrzehnt im deutschen Profibereich und seiner Art bereichern wird“.

Adam Sušac sagt: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und auf den Verein. Hansa hat eine enorme Strahlkraft. Schon als Spieler bin ich immer gerne hierhergekommen, und auch als Trainer waren die Ost-Duelle hier immer etwas Besonderes. Die Atmosphäre im Ostseestadion und auch bei den Auswärtsspielen war jedes Mal überragend. Jetzt freue ich mich darauf, selbst Teil des Vereins zu sein. Ich werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam erfolgreich sind und die Mannschaft sowie das Trainerteam mit voller Energie unterstützen".