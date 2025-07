Trainer-Team 2025/26

Nachdem in der ersten Mannschaft schon zu Beginn des Jahres die Weichen für die Spielzeit 2025/26 gestellt werden konnten, konnten die Verantwortlichen kurze Zeit später auch bei der zweiten Mannschaft Vollzug melden. Giray Altun und Adem Uzun werden auch in der kommenden Spielzeit das Spielertrainer-Duo bei der zweiten Mannschaft bilden. Nachdem sie das Team zur Spielzeit 2023/24 übernommen und die letzte Runde im Bezirk Unterland in der damaligen Kreisliga B2 mit einem hervorragenden 4. Tabellenplatz abgeschlossen hatten, hatte man in dieser Spielzeit in der neuen Liga B5 Franken zwar ein wenig mit Schwankungen zu kämpfen, dennoch ist man froh, dass die beiden langjährigen VfL‘ler weiter machen und den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiter gehen. Wir wünschen beiden weiterhin viel Erfolg in der Eberwinstadt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!