Trainer-Team 2025/26

Zur neuen Spielzeit 2025/26 wird sich im Trainer-Duo der ersten Mannschaft des VfL Obereisesheim eine Veränderung vollziehen. Nach insgesamt fünf Jahren als Spielertrainer und sechs Jahren als Spieler hat Robin Hofmann den VfL im Sommer verlassen um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu widmen. Fünf Jahre sprechen für sich und zeugen von der hervorragenden Arbeit, die Robin beim VfL geleistet hat. Wir sind ihm dankbar für die tollen Jahre, die wir mit ihm als Trainer, Spieler und Mensch verbringen durften. Wir wünschen Robin auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg und hoffen, dass er den VfL stets in seinem Herzen behält.

Gleichzeitig haben wir frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Patrick Kalhofer wird in seiner neunten Saison als Spielertrainer mit Ramazan Aras einen neuen Trainerkollegen an seiner Seite haben. Ramazan Aras bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, den er sowohl als Spieler, als auch als Trainer gesammelt hat. Er war bereits Spielertrainer bei Türkspor Neckarsulm II und hat unter anderem für die SGV Murr, GSV Pleidelsheim, FC Union Heilbronn, Spvgg. Frankenbach, SV Hellas Bietigheim und bei Türkspor Neckarsulm in der Landesliga gespielt.