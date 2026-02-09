Trainer-Tausch perfekt: Pascal Bender geht nach Erbenheim

Eric Pascal Bender wird ab Sommer neuer Spielertrainer beim SV Erbenheim. Das freut auch die stellvertretende Vereinsvorsitzende Nicole Wiegand – Foto: Mike Steinbach

Im Sommer bahnt sich ein spektakulärer Trainertausch im "Ländchen" an. Denn der SV Erbenheim hat Eric Pascal Bender als Spielertrainer für die kommende Saison präsentiert. Bender kommt vom FV Delkenheim zum Gruppenligisten. Er wird damit Nachfolger und Vorgänger von Erbenheims Spielertrainer Karim El Bakkaoui, der wie berichtet den umgekehrten Weg geht und nach Delkenheim wechselt.

Auch wenn es beide Spielertrainer zu den jeweils anderen Vereinen zieht, so gibt es bei beiden Wechseln einige Parallelen: Beide Spielertrainer haben in ihrer Amtszeit tolle Erfolge vorzuweisen und jeweils aus strauchelnden A-Ligisten eine der besten Fußballmannschaften Wiesbadens geformt. Beide verlassen nun aber im Sommer ihre Clubs, um nach fünf (Bender) beziehungsweise zehn Jahren (El Bakkaoui) wieder ein neues Projekt anzustoßen. Und beiden ist im künftigen Verein wichtig, dass auch die Familie auf dem Sportplatz eine schöne Zeit erleben kann, während Papa an der Seitenlinie coacht oder selbst noch über den Kunstrasen wetzt.

So auch im Falle von Bender, dessen Schwiegervater Mathias Stück ein SVE-Urgestein ist und auch schon einer der Gründe war, wieso Bender vor zwölf Jahren mal für eine Saison als Spieler am Oberfeld angeheuert hatte. Stück wird sich nun gemeinsam mit Fred Bürger und Stefan Schauss wieder stärker rund um die Mannschaft einbringen. "Es ging nach zwei, drei Treffen relativ fix. Meine ganze Familie kann bei Erbenheimer Spielen zusammenkommen", sagt der zweifache Vater.

"Wollte in der Gruppenliga arbeiten"

Wenngleich Bender die Entscheidung maßgeblich aus sportlichen Gesichtspunkten traf: "Auch wenn ich weiß, dass die Gruppenliga ein Haifischbecken ist: Ich wollte in dieser Liga arbeiten und bin schon der Meinung, dass ich das, was ich in Delkenheim aufgebaut habe, auch wieder in Erbenheim aufbauen kann. Und ich habe den Erbenheimer Vorstand und die Vereinslegenden auch so kennengelernt, dass ich dabei von ihnen unterstützt werde", sagt Bender.

Spannend dürfte die Kaderplanung werden. Die haben beide Spielertrainer in ihren momentan Vereinen über Jahre federführend vorangetrieben und dementsprechend eine enge Bindung zu ihren Spielern aufgebaut. Es dürfte nicht überraschen, sollten zahlreiche Spieler ihren Trainern folgen (wollen). Wenngleich sportlich gesehen gerade für die Delkenheimer der Schritt in die Gruppenliga kein leichter sein dürfte. "Ich glaube, dass drei, vier Spieler aus Delkenheim mit mir mitkommen werden. Aber ich werde keine Massen mitnehmen und will auf gar keinen Fall, dass die gleiche Mannschaft mit anderem Vereinslogo aufläuft. Ich will etwas Neues und auch Spieler von woanders", stellt Bender klar.

Steinbach: "Hat gepasst wie 'Arsch auf Eimer'

Was die Kaderplanung angeht, ist Erbenheims Vorsitzender Mike Steinbach "entspannt". Schließlich hat der SVE-Vereinschef mit der Besetzung des Trainerpostens nun, eine Woche nach dem offiziellen Aus von El Bakkaoui, schnell Klarheit geschaffen. "Es hat gepasst wie 'Arsch auf Eimer'. Pascal ist ein sympathischer Typ, er hat die gleichen Ideen wie wir, möchte die Gemeinschaft im Verein stärken und trägt auch unsere Bestrebungen mit, die Jugendarbeit weiter zu intensivieren", sagt Steinbach.

Somit wissen beide Vereine noch vor der Rückrunde, wer ab Sommer Trainer wird und beide Trainer können sich noch auf ihre letzte Halbserie in ihrer Ära fokussieren. Während Erbenheim unter El Bakkaoui eine sorgenfreie Restrunde spielen will, könnte Bender seine Amtszeit in Delkenheim sogar noch mit dem Aufstieg in die Gruppenliga krönen - und dafür sorgen, dass es in der kommenden Saison in der Gruppenliga zum Wiedersehen kommt.