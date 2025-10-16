Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Trainer Tahiri faucht und fordert nach Steinbacher Pokal-Aus
Teaser HESSENPOKAL: +++ Das überraschende Aus des TSV Steinbach Haiger im Fußball-Hessenpokal bei Türk Gücü Friedberg wirft Fragen auf. Trainer Hüsni Tahiri versucht, einige davon direkt zu beantworten +++
Haiger. In Hüsni Tahiri ratterte es am Donnerstagmittag immer noch: „Wenn du in der Liga ein Spiel verlierst, dann geht es nächste Woche weiter. Wenn du im Pokal ausscheidest, erst wieder nächste Saison. Das ist es, was richtig weh tut. Diese Chance haben wir weggeworfen“, sagte der Trainer des TSV Steinbach Haiger nach der 2:3-Niederlage vom Vorabend im Hessenpokal-Achtelfinale bei Türk Gücü Friedberg.