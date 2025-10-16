Trainer Tahiri faucht und fordert nach Steinbacher Pokal-Aus

Haiger. In Hüsni Tahiri ratterte es am Donnerstagmittag immer noch: „Wenn du in der Liga ein Spiel verlierst, dann geht es nächste Woche weiter. Wenn du im Pokal ausscheidest, erst wieder nächste Saison. Das ist es, was richtig weh tut. Diese Chance haben wir weggeworfen“, sagte der Trainer des TSV Steinbach Haiger nach der 2:3-Niederlage vom Vorabend im Hessenpokal-Achtelfinale bei Türk Gücü Friedberg.