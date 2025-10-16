 2025-10-15T11:43:40.576Z

Pokal
Versucht den Frust und die Enttäuschung über das Hessenpokal-Aus seines TSV Steinbach Haiger in Friedberg in Worte zu fassen: Trainer Hüsni Tahiri, der mit dem Fußball-Regionalligisten am Samstag bei Schott Mainz wieder um Punkte kämpft. (Archivfoto) © Björn Franz
Trainer Tahiri faucht und fordert nach Steinbacher Pokal-Aus

Teaser HESSENPOKAL: +++ Das überraschende Aus des TSV Steinbach Haiger im Fußball-Hessenpokal bei Türk Gücü Friedberg wirft Fragen auf. Trainer Hüsni Tahiri versucht, einige davon direkt zu beantworten +++

Haiger. In Hüsni Tahiri ratterte es am Donnerstagmittag immer noch: „Wenn du in der Liga ein Spiel verlierst, dann geht es nächste Woche weiter. Wenn du im Pokal ausscheidest, erst wieder nächste Saison. Das ist es, was richtig weh tut. Diese Chance haben wir weggeworfen“, sagte der Trainer des TSV Steinbach Haiger nach der 2:3-Niederlage vom Vorabend im Hessenpokal-Achtelfinale bei Türk Gücü Friedberg.

