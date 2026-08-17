Trainer Tadic „maßlos enttäuscht“

Der SV Avenwedde um Joona Querober (l.) und Niklas Kirchgessner (r.) unterliegt im Heimspiel deutlich. – Foto: Philipp Bülter

Gütersloh-Avenwedde. „Ich bin maßlos enttäuscht. So einen Auftritt hätte ich so nie erwartet.“ Sichtlich frustriert und mit gesenktem Kopf verließ Miron Tadic am Sonntagnachmittag den Sportplatz des SV Avenwedde, ehe sich der Coach des Fußball-Landesligisten an einer Analyse der bitteren 1:5 (1:3)-Heimniederlage seines Teams gegen den FC Bad Oeynhausen versuchte. Nach „einer sehr guten Trainingswoche“ habe er sich für das Heimspiel „viel viel mehr ausgerechnet“, so Tadic: „Ich dachte, wir machen es Bad Oeynhausen schwer. Stattdessen haben wir auch in der Höhe verdient verloren.“

Überragender Spieler auf dem Platz war Dominik Flaake gewesen. Die Nummer 33 des FCO konnte schalten und gestalten, wie sie wollte. Flaake erzielte zwei Tore selbst (39., 63.), darunter mit dem zwischenzeitlichen 4:1 für die Gäste ein Traumtor mit links in den rechten oberen Torgiebel, und bereite zwei weitere Treffer der Kurstädter vor. Bereits zur Pause hatte der FCO die Partie mit dem Zwischenstand von 3:1 de facto entschieden, nur nach Levent Kaplans 1:2-Anschluss (41.) glimmte beim SV Avenwedde kurzzeitig Hoffnung auf.