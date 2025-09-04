Trainer Stucki erwartet eine enge Partie

Am Sonntagvormittag kommt es auf dem Kunstrasenplatz des BSC Acosta II zu einem frühen Topspiel in der Bezirksliga 2 Braunschweig. Der Aufsteiger empfängt als Tabellendritter den punktgleichen Tabellenzweiten MTV Hondelage. Anstoß ist um 11 Uhr.

Beide Mannschaften sind nach vier Spieltagen noch ungeschlagen. Während Hondelage alle vier Partien gewann, brachte Acosta II zuletzt beim 1:1 in Schwicheldt erstmals Punkte abhanden. Für Trainer Uwe Stucki ist die Ausgangslage dennoch vielversprechend: „Wir treffen als Dritter auf Hondelage, die als Zweiter ebenfalls noch ungeschlagen sind. Ich erwarte ein spannendes, ausgeglichenes Spiel, bei dem ein kleiner Fehler entscheidend sein kann.“

Verzichten muss der BSC dabei auf zwei wichtige Säulen: Torjäger Ole Schene und Kapitän Leon Grzybowski fallen aus. Der restliche Kader ist einsatzbereit. Vor allem defensiv präsentierte sich Acosta II bislang enorm stabil – erst ein Gegentor musste die Mannschaft hinnehmen. Hondelage bringt hingegen mit neun Saisontreffern und einer ebenfalls starken Abwehrbilanz (zwei Gegentore) eine ähnlich kompakte Mischung auf den Platz.

Am vergangenen Spieltag zeigte sich der MTV Hondelage beim 2:0-Heimsieg gegen Germania Lamme einmal mehr effektiv: Hanad Ibrahim und Jakob Märtens trafen jeweils in der zweiten Halbzeit, Schiedsrichter war Tom Lange. Acosta II kam hingegen beim TSV Schwicheldt nicht über ein 1:1 hinaus. Tim Stucki hatte den Aufsteiger nach der Pause in Führung gebracht, ehe Ayhan Eroglu spät ausglich.

Spitzenreiter ist der Lehndorfer TSV mit der makellosen Bilanz von zwölf Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 20:3. Dahinter folgen punktgleich Hondelage (9:2 Tore) und Acosta II (8:1 Tore). Mit einem Heimsieg könnte Acosta II den MTV überholen – und je nach Ausgang der Partie des Tabellenführers selbst auf Rang eins springen.

Für den BSC Acosta II geht es darum, sich weiter in der Spitzengruppe festzusetzen und die bemerkenswerte Frühform zu bestätigen. Die Partie gegen Hondelage dürfte eine erste echte Standortbestimmung sein – und könnte ein Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf werden.