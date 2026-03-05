Trainer Stefan Reisinger und das Bahlinger Team hatten sich entfremdet

Der Trainer hatte den Glauben an die Mannschaft verloren, die Mannschaft das Vertrauen in den Trainer. Hintergründe zur Entlassung von Stefan Reisinger beim Fußball-Regionalligisten Bahlinger SC.
Das Tischtuch war zerschnitten – und wohl nicht erst nach der 0:2-Niederlage am Dienstag bei Bayern Alzenau. Wer ein wenig in die Mannschaft des Bahlinger SC hineinhorcht, der erkennt, dass eine wachsende Entfremdung zwischen Trainer und Team bereits in der vergangenen Herbstrunde zu spüren war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Punkte sind Pflicht
Für den SC Freiburg II gilt es nach dem verbesserten Auftritt gegen den SV Sandhausen (2:2), nun beim Vorletzten TSV Schott Mainz den ersten Sieg nach der Winterpause einzufahren. „Uns erwartet ein robuster Gegner. Es ist Wahnsinn, was der an Körpergröße einbringt“, so Bernhard Weis über den kommenden Gegner in der Regionalliga Südwest. Nicht zur Verfügung stehen der SC-Zweiten Mateo Zelic (Sperre), Marc Hornschuh (Knieverletzung), Kevin Founes (Schulterverletzung), Elijah Oguguo (im Aufbau nach Sprunggelenkverletzung), Leon Catak (Schulterverletzung) und Patrick Lienhard (im Teiltraining).