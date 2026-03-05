Trainer Stefan Reisinger und das Bahlinger Team hatten sich entfremdet Hintergründe zur Entlassung von Stefan Reisinger beim Fußball-Regionalligisten Bahlinger SC von Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nach acht Monaten beim Bahlinger SC entlassen: Trainer Stefan Reisinger – Foto: Claus G. Stoll

Der Trainer hatte den Glauben an die Mannschaft verloren, die Mannschaft das Vertrauen in den Trainer. Hintergründe zur Entlassung von Stefan Reisinger beim Fußball-Regionalligisten Bahlinger SC.

Das Tischtuch war zerschnitten – und wohl nicht erst nach der 0:2-Niederlage am Dienstag bei Bayern Alzenau. Wer ein wenig in die Mannschaft des Bahlinger SC hineinhorcht, der erkennt, dass eine wachsende Entfremdung zwischen Trainer und Team bereits in der vergangenen Herbstrunde zu spüren war.