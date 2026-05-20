Trainer-Statement – Serkan Kahraman vor dem entscheidenden Spiel

Trotzdem hat die Mannschaft nie aufgegeben. Die Jungs sind drangeblieben, haben gearbeitet und immer weitergemacht. Klar gab es auch Dinge, die mich gestört haben – vor allem die Disziplin in der Hinrunde und Niederlagen, die wir so nicht verlieren dürfen. Aber genau daraus haben wir gelernt und sind stärker geworden.

„Die Saison war für uns alles andere als einfach. Wir sind mit dem klaren Ziel Aufstieg gestartet, aber direkt am Anfang hatten wir große Probleme – Spieler standen nicht zur Verfügung, Sperren haben uns zurückgeworfen, wir mussten viel improvisieren.

Mit den Neuzugängen Dennis Höland, Kevin Bosseler, Rayan El Am und Darko Gavric kam nochmal Stabilität rein.

In der Rückrunde haben wir dann gezeigt, wer wir wirklich sind. Keine Niederlage, nur ein Unentschieden – das kommt nicht von ungefähr. Die Jungs haben an sich geglaubt, jede Einheit ernst genommen und als Team funktioniert.

Wir hatten auch die Situation mit sehr jungen Spielern – einer ist noch zu jung, aber einen haben wir mittlerweile frei bekommen und er zeigt, dass er absolut mithalten kann. Das zeigt die Mentalität im Team.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist unsere neue Physiotherapeutin, die erst zu den letzten Spielen dazugekommen ist. Sie hat sofort erkannt, wo wir ansetzen müssen, hat an der Stabilität gearbeitet und der Mannschaft nochmal einen wichtigen Push gegeben.

Und jetzt ist auch unser Topstürmer Sefa Lortoglu wieder zurück – genau zum richtigen Zeitpunkt.

Die letzte Einheit war intensiv, ich bin sehr zufrieden. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind heiß, sie arbeiten, sie wollen mehr – das spürt man in jeder Trainingseinheit.

Jetzt kommt das Heimspiel. Es geht um alles. Mit einem Sieg können wir wieder an die Spitze.

Was mir noch wichtig ist:

Anestis Soumelidis wird im Sommer als Trainer zurücktreten. Trotzdem ist er mit vollem Einsatz dabei und arbeitet bis zum letzten Spieltag absolut professionell mit uns. Er ist eine große Bereicherung für das Team, und die Entscheidungen treffen wir aktuell gemeinsam.

Und an unsere Leute:

Wer die Farben dieses Vereins fühlt, wer hinter dem VfR steht – kommt vorbei und unterstützt die Jungs. Jetzt brauchen wir euch.

Mein Motto ist klar:

Willst du gewinnen, mach mehr als der Gegner.

Und genau das werden wir am Montag zeigen.“