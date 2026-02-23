Trainer Stammermann: "Wird uns Mut für die nächsten Wochen geben" Tabellenachter gewinnt beim Fünften – SVW verpasst Anschluss an die Spitzengruppe von red · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen II hat zum Restrundenstart der Oberliga Niedersachsen ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenfünften SV Wilhelmshaven sammelte die junge Mannschaft wichtige Punkte und verkürzte den Abstand zur oberen Tabellenhälfte.

Favorit strauchelt im eigenen Stadion Vor 200 Zuschauern in Wilhelmshaven musste der Tabellenfünfte einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe hinnehmen. Der SV Meppen II, zuvor Achter mit 23 Punkten, präsentierte sich diszipliniert und effizient und verbesserte sich nach dem Auswärtssieg auf 26 Zähler. Wilhelmshaven verbleibt trotz der Niederlage bei 29 Punkten und verpasste die Gelegenheit, den Druck auf die Top Vier zu erhöhen.

Kurz vor der Pause belohnte sich Meppen II für seine konsequente Spielweise: In der 42. Minute traf Benke zur 1:0-Führung. Jakob erhöht – Wilhelmshaven antwortet spät Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, doch erneut schlug Meppen eiskalt zu: Jakob erhöhte in der 69. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen auf Auswärtssieg.