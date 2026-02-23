Trainer Stammermann: "Wird uns Mut für die nächsten Wochen geben"

Der SV Meppen II hat zum Restrundenstart der Oberliga Niedersachsen ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenfünften SV Wilhelmshaven sammelte die junge Mannschaft wichtige Punkte und verkürzte den Abstand zur oberen Tabellenhälfte.
Vor 200 Zuschauern in Wilhelmshaven musste der Tabellenfünfte einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe hinnehmen. Der SV Meppen II, zuvor Achter mit 23 Punkten, präsentierte sich diszipliniert und effizient und verbesserte sich nach dem Auswärtssieg auf 26 Zähler.
Wilhelmshaven verbleibt trotz der Niederlage bei 29 Punkten und verpasste die Gelegenheit, den Druck auf die Top Vier zu erhöhen.
Kurz vor der Pause belohnte sich Meppen II für seine konsequente Spielweise: In der 42. Minute traf Benke zur 1:0-Führung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, doch erneut schlug Meppen eiskalt zu: Jakob erhöhte in der 69. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen auf Auswärtssieg.
Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf. In der 79. Minute verwandelte Gnerlich einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss. In der Schlussphase drängte Wilhelmshaven auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten mit großem Einsatz und brachten den Vorsprung über die Zeit.
Meppens Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden: „Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir haben hochverdient gewonnen und gerade in der Schlussphase sehr viel Herzblut gezeigt. Das Spiel wird uns viel Mut für die nächsten Wochen geben. Wenn ein so junges Team bei einem Titelanwärter gewinnt, zeigt das sehr, dass man, wenn der Kopf stimmt, sehr viel erreichen kann.“
Durch den Auswärtserfolg festigt der SV Meppen II seinen Platz im gesicherten Mittelfeld und rückt näher an die obere Tabellenhälfte heran. Für den SV Wilhelmshaven hingegen bedeutet die zweite Saisonniederlage einen Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze.
Der Restrundenauftakt der Oberliga Niedersachsen hat damit gezeigt, dass auch vermeintliche Favoriten anfällig bleiben – und dass junge Mannschaften mit Geschlossenheit und Konsequenz für Überraschungen sorgen können.