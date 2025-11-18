Trainer-Sonderlehrgang: Rudy, Valentini & Co erwerben B-Lizenz

Das Programm stieß bei den Teilnehmern auf große Zustimmung. "Es war eine intensive, aber sehr wertvolle Zeit, in der ich mich fachlich, inhaltlich und auch persönlich weiterentwickelt habe. Mein Trainerwissen war vorher eher oberflächlich – jetzt sind wir deutlich tiefer ins Detail gegangen. Dass wir eigene Coaching-Prinzipien entwickeln durften, hat mir sehr geholfen“, sagt Ünal Tosun, zuletzt Spielertrainer bei Türkgücü München.





Rudy: „Möchte jungen Spielern helfen!“





Auch Sebastian Rudy, der vermeintlich prominenteste Teilnehmer am BFV-Sonderlehrgang, zieht ein äußerst positives Fazit: "Die Ausbildung war sehr informativ und hat enorm Spaß gemacht. Besonders die unterschiedlichen Blickwinkel der Ausbilder haben mir gefallen. Im Fußball gibt es selten nur die eine richtige Lösung – deshalb ist es spannend, andere Meinungen kennenzulernen.“ Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim, des FC Bayern München und von Schalke 04, der insgesamt 358 Bundesliga-Spiele absolviert hat, möchte künftig im Nachwuchsbereich arbeiten: "Wo mein Weg genau hinführt, wird man sehen – aber auf jeden Fall in die Jugendschiene. Ich möchte jungen Spielern helfen, meine Erfahrung weitergeben und sie auf das Leben als Profifußballer vorbereiten. Das bereitet mir unglaublich Freude – und deswegen möchte ich dort meine Energie einbringen.“