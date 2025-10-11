Trainer Sievert sieht sein Team auf einem guten Weg

Am zehnten Spieltag trifft der BSC Acosta am Samstag um 16 Uhr auf den FC Germania Bleckenstedt. Für Trainer Joshua Sievert ist klar, dass sein Team eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. „Mit Bleckenstedt erwartet uns die nächste Mannschaft, die sicherlich mindestens mal in die Region oberes Tabellendrittel am Ende der Saison vorstoßen will“, sagte der Coach.

Trotz der klaren Favoritenrolle der Gastgeber traut Sievert seiner Mannschaft einiges zu. „Ich möchte nicht diese Marke Bonusspiel in den Mund nehmen, weil ich weiterhin davon überzeugt bin, dass wir an einem guten Tag mit jedem Gegner in der Liga mithalten können“, erklärte er. Entscheidend sei, „schwer zu schlagen zu sein“ und die eigene Stabilität weiter auszubauen.

Die personelle Situation hat sich zuletzt verbessert. Mehrere angeschlagene Spieler kehren zurück, neue Verletzungen gibt es nicht. „Von daher können wir aus einem ganz guten Kader schöpfen“, so Sievert.

Über den Gegner hat sich der Acosta-Trainer ein klares Bild gemacht: „Bleckenstedt gehört für mich definitiv zu den Top drei der Liga. Sie haben Spieler mit Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung und eine enorme individuelle Qualität.“ Gleichzeitig sieht Sievert noch Entwicklungspotenzial beim kommenden Gegner: „Sie haben im Sommer viele Neuzugänge geholt, da dauert es, bis sich alles einspielt.“