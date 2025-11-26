Trainer Sebastian Pichura verlässt den ASV Mettmann

Letztlich war für die Entscheidung des 35-Jährigen, seit 20. Mai stolzer Vater von Söhnchen Jona, der erhebliche Zeitaufwand ausschlaggebend. „Viermal in der Woche von meinem Wohnort Wermelskirchen nach Mettmann und retour zu fahren, das ist sehr zeitintensiv und auf Dauer einfach zu viel. Oder einfach gesagt: Ich möchte noch dichter dran sein, wenn Jona aufwächst. In dem Fall muss der Fußball erst einmal hintenanstehen.“ Pichura ergänzt: „Ich habe hier sehr gerne, und ich denke auch erfolgreich gearbeitet. Hatte zudem stets die volle Rückendeckung unseres Vorstands mit Cihan Yilmaz und Orhan Hazer sowie der sportlichen Leitung mit Imad Omairat. Es ist ja auch nicht so, dass ich dem Verein ganz den Rücken kehre. Bestimmt werde ich auch in Zukunft hin und wieder in der zweiten Mannschaft mitspielen, allein um mich fit zu halten. Und auch einige Heimspiele der Ersten als Zuschauer verfolgen.“

Sportlicher Weg passt

Der bald scheidende Trainer, seit März 2024 an der Hasseler Straße im Amt, sieht sein Team sportlich auf dem richtigen Weg. Schon in der vergangenen Spielzeit musste man als Bezirksliga-Dritter nur den Landesligaaufsteigern 1. FC Wülfrath und Solingen 03 den Vortritt lassen. Eine interessante Notiz am Rande: Der ASV wurde – honoriert mit einer Geldprämie – am Ende der vergangenen Saison als fairstes Team der sechs Bezirksliga-Gruppen des Fußballverbandes Niederrhein ausgezeichnet. Auch ein Indiz für den sportlich sympathischen Auftritt des ASV in der hiesigen Fußball-Landschaft. Dass Pichura „seinem Verein“ den Aufstieg von Herzen gönnt, ist ohnehin keine Frage. Immerhin hätte er dann in der Hinrunde dafür den Grundstein gelegt.

Jetzt geht es darum, den passenden Nachfolger zu finden. „Das wird eine schwierige Entscheidung. Wir haben einen Kader auf gehobenen Bezirksliganiveau, verfolgen dazu das ambitionierte Ziel, auch in der Rückrunde ganz oben in der Tabelle mitzumischen. Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern bis zuletzt eine wichtige Rolle im Aufstiegskampf spielen“, betont Omairat. Der neue Coach soll im besten Fall nicht nur direkt einschlagen, sondern in der Folge auch perspektivisch arbeiten. Schließlich ist Kontinuität auf der Trainerposition ein wichtiger Faktor. Seit 2019 waren mit Daniele Varveri (bis Anfang März 2024 – jetzt Solingen 03) und eben Sebastian Pichura (März 2024 bis Ende Dezember 2025) nur zwei Chefcoaches für den ASV tätig.