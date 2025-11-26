Trainer Sebastian Pichura verlässt den ASV Mettmann

Nach dem letzten Hinrunden-Spieltag gehen der ASV Mettmann und Trainer Sebastian Pichura getrennte Wege. Nicht etwa, weil die sportliche Bilanz der Kreisstädter in der Bezirksliga, Gruppe 1, nicht stimmt. „Sebastian informierte den Vorstand am Mittwoch, dass er in der zweiten Serie dem ASV aus familiären Gründen nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird.
Den Spielern wurde diese neue Situation am Freitagabend mitgeteilt. Seine Entscheidung hat nichts mit unserer generellen Zusammenarbeit zu tun. Da ist alles absolut in Ordnung. Hinter dem mit fünf Punkten mehr etwas besser aufgestellten Spitzenreiter MSV Düsseldorf liegen wir als Vierter punktgleich mit Eller 04 und der SG Benrath weiterhin sehr gut im Rennen. Dank der ausgezeichneten Arbeit von Trainerteam und Mannschaft“, betont der Sportliche Leiter Imad Omairat.