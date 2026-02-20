Trainer Schmidt spricht von "Lotterie"

– Foto: Marwin Wolf

Für den TuS Altwarmbüchen beginnt am Sonntag um 17.15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim TuS Kleefeld die Fortsetzung der Saison in der Bezirksliga 2 Hannover. Nach einer außergewöhnlich schwierigen Wintervorbereitung steht der Aufsteiger vor einer richtungsweisenden Partie im Tabellenkeller.

Die Ausgangslage ist klar: Altwarmbüchen belegt mit acht Punkten aus fünfzehn Spielen Rang siebzehn. Kleefeld steht mit sechzehn Punkten aus siebzehn Partien auf Platz dreizehn. Der Abstand ist bereits beträchtlich, weshalb der TuS dringend Zählbares benötigt, um den Anschluss nicht weiter zu verlieren.

Das Hinspiel am 24.08.2025 verlor Altwarmbüchen deutlich mit 1:6. Damals geriet die Mannschaft bereits früh ins Hintertreffen und hatte defensiv große Probleme. Nun treffen beide Teams in einer Phase aufeinander, in der jeder Punkt im Abstiegskampf zählt.

Trainer Sebastian Schmidt blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung zurück. „Leider geht es wieder los. Nach einer Vorbereitung, die ich noch nie so erlebt habe. Wir konnten kaum richtig trainieren. Nur Fitness, Spinning und ähnliches.“ Aufgrund der Witterungsbedingungen sei an reguläres Training auf Rasen oder Hartplatz kaum zu denken gewesen. „Wir wissen nicht, wo wir stehen. Für uns wird es eine Lotterie werden.“

Zugleich äußerte Schmidt Kritik an der Entscheidung, den Spieltag nicht zu verlegen: „Durch den Verband hätte ich erwartet, den Spieltag zu verschieben, da ein Training auf Rasen oder Hartplatz für viele Teams unmöglich war. Der Verband in Hamburg hat es vorgemacht und eine Generalabsage initiiert.“

Der Gegner reist mit Rückenwind an. Am 19. Spieltag gewann Kleefeld beim TSV Burgdorf mit 3:2. Aaron Buhrow, Nicolas Ludwig und Kian Seyfi trafen für den Aufsteiger, der damit ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchte. Die Offensive zeigte sich dabei effizient, wenngleich defensiv weiterhin Anfälligkeiten erkennbar waren.

Für Altwarmbüchen wird entscheidend sein, schnell Stabilität zu finden und defensiv kompakter zu agieren als im Hinspiel. Angesichts der prekären Tabellensituation und der schwierigen Vorbereitung steht die Mannschaft bereits zum Re-Start unter erheblichem Druck.